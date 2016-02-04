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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۸

چین به دنبال رشد اقتصادی ۷ درصدی

چین به دنبال رشد اقتصادی ۷ درصدی

رئیس کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات چین از برنامه دولت این کشور برای رسیدن به رشد ۷ درصدی در سال ۲۰۱۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، "زو شائوشی" رئیس کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات چین در مصاحبه ای مطبوعاتی از برنامه دولت این کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی ۶.۵ تا ۷ درصدی در سال جاری میلادی خبر داد.

این در حالیست که اقتصاد چین طی ماه های اخیر با سقوط پیوسته شاخص های بورس این کشور تا حد بی سابقه ای افول کرده است. کارشناسان معتقدند اقتصاد چین از سال ۱۹۹۵ تا کنون هیچ گاه تا این حد تحت فشار نبوده است.

علیرغم همه مشکلات اقتصادی چین ظرف چند ماه گذشته، "زو شائوشی" از عزم جدی دولت برای توسعه اقتصادی کشورش می گوید و معتقد است آنها می توانند موفق شوند.

کد مطلب 3041655
پیمان یزدانی

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