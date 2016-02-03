به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مبلغ شامگاه چهارشنبه در همایش اصلاح طلبان فارس گفت: یکی از مهمترین مواردی که باید مد نظر قرار داده شود بیان ویژگی های انقلاب برای نسل جوان است که در این میان نسل جوان باید بداند که انقلاب اسلامی دارای چندین ویژگی بسیار مهم در جهان بود.

وی افزود: مشکل انتقال حقایق انقلاب به نسل جوان باید برطرف شود تا آنان نیز خصوصیت های انقلاب اسلامی را بدانند.

مبلغ با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی تمام عیار و به طور کامل مردمی بود، ادامه داد: تمام اقشار جامعه در این انقلاب حضور داشتند.

وی با بیان اینکه انقلاب ما کاملا نرم بود، گفت: انقلاب اسلامی ایران بنیانگذار انقلاب نرم در جهان بود چرا که خشونت در این انقلاب نبود و در مقابل گلوله، گل از جانب مردم به نیروهای مسلح هدیه می شد و خشونت از دل کلمه انقلاب خارج شد.

مبلغ تصریح کرد: تلفیق دین و سیاست که همان معنویت و آزادی بود در این انقلاب وجود داشت و قرائتی از دین در جامعه ایران بوجود آمد که شامل آزادی، دموکراسی، جمهوری و دین مداری بود.

مبلغ تاکید کرد: انقلاب ما انقلاب کاملا نرم همراه با ارزشهایی همچون آزادی، استقلال، دینمداری و رشد بود اما طی سالهای گذشته شاهد اتفاقاتی نیز هستیم.

رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان کشور یادآور شد: قرار بود انقلاب ما همراه با حفظ ارزشها، اتحاد و همدلی باشد که متاسفانه به تدریج اتفاقاتی روی داد و جریانهایی رشد کردند که از همان اول نیز رای مردم را تزئینی می دانستند.

وی ادامه داد: مهتمرین مشکل امروز ما در جامعه دین گریزی است زیرا برخی تصویری غیر متعارف و خشن از دین ارائه کرده اند.

مبلغ خاطرنشان کرد: در این میان برخی در خصوص هر مسئله ای اظهارنظر می کند و این مورد برای مردم شبهه آفرینی می کند چرا که امروز همگان شاهد هستند که مجموعه ای مانند رسانه ملی تمام امکانات و اختیارات خود را برای یک حزب و گروهی خاص بسیج کرده و گروهی دیگر هیچ گونه امکاناتی ندارند.

رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان کشورافزود: نباید به گونه ای عمل کنیم که بگوییم مردم متوجه نمی شوند و ما باید راه را به مردم نشان دهیم درحالی که چنین نیست و مردم خودشان صلاح حرکت خود را می دانند.

وی یادآور شد: ۸ سال مردم و کشور به وسیله سیاست های مدیریتی غلط دچار مشکل شدند و رفتارهایی نمایان شد که باعث ایجاد شکاف و دوقطبی کردن جامعه بود.

مبلغ تصریح کرد: همه، رفتارهای درست و غلط دارند بنابراین برای رشد و توسعه همگان باید حضور داشته باشند و تلاش کنند و نمی شود گروهی راکنار گذاشت.

رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان کشور با بیان اینکه کلمه احراز صلاحیت در هیچ کجای قانون وجود ندارد، گفت: با توجه به سوابق من تاکنون چند انتخابات را برگزار کرده ام اما هیچ کجای قانون کلمه احراز صلاحیت را ندیده ام در حالی که رد صلاحیت متناسب با اسناد و مدارک قانونی وجود دارد.

وی تاکید کرد: ما در صحنه بودیم و مدعی انقلاب هم هستیم در حالی که برخی افراد امروز به گونه ای عنوان می کنند که خودشان همه کاره انقلاب بوده اند اما هیچ کجای انقلاب حضور نداشتند و اگر قرار است انتخاباتی پرشور برگزار کنیم نباید با این گونه رفتارها باعث بی اعتمادی مردم شویم.

مبلغ گفت: ما برای حفظ انقلاب حاضریم که هزینه کنیم و برای آن از هیچ تلاشی نیز کوتاهی نخواهیم کرد.