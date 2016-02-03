به گزارش خبرگزاری مهر، معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: جوانان بخشی مهمی از راه حل مشکلات جامعه به عنوان دومین شاخص گفتمانی دولت یازدهم درباره جوانان است و رهبر معظم انقلاب نیز این نگاه را به صورت جدی تری مورد تاکید دارند.

محمدرضا رستمی افزود: باید از محکوم کردن و یک سویه نگری به جامعه جوان دست برداریم و نگاه محترمانه به جوان را که در اندیشه امام راحل نیز مورد تاکید بوده است، برگردانیم.

وی ادامه داد: جوان امروز همان جوان دیروز است و به واسطه توسعه ای که رخ داده از دانش و بینش بیشتری برخوردار است و می تواند خلاق تر، منطبق تر و موثرتر باشد.

رستمی تصریح کرد: سال آینده موضوع هویت جوانان را به عنوان یک ملاک اصلی دنبال می کنیم.

اعتماد به جوانان راه و منش امام (ره)

وی گفت: باور کردن مردم بویژه جوانان و اعتماد به مردم از مهمترین ارزش های انقلاب اسلامی بوده است و این راه و منش امام راحل باید تداوم یابد.

معاون وزیر ورزش و جوانان افزود: جامعه جوان کشور به گذشته خود نگاه می کند و می بیند که چگونه امام راحل به جوانان اعتماد کرده و انتظار دارد این نگاه در جامعه تداوم داشته باشد.

وی گفت: اگر قرار باشد رسالت امام راحل مبنی بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را تداوم بخشیم باید با افزایش مشارکت توانمند مردم در جامعه محقق شود.

رستمی به تدابیر دولت یازدهم درباره جوانان براساس نگاه و اندیشه امام راحل اشاره و بیان کرد: در دولت تدبیر و امید تلاش می شود مشکلاتی که در گذشته به وجود آمده و بی تدبیری و بی خردی آنها را تعمیق داده است، برطرف شوند.

وی با اشاره به این که دولت یازدهم پنج شاخص اصلی را در حوزه جوانان دنبال می کند گفت: در دولت یازدهم، جوانان به عنوان یک فرصت و سرمایه ملی دیده و پذیرفته می شوند و آن نگاهی که تلاش می کند جوان به عنوان یک آسیب و مشکل دیده شود را دولت یازدهم نمی پسندد.

وی خاطرنشان کرد: جوانان بخشی مهمی از راه حل مشکلات جامعه به عنوان دومین شاخص گفتمانی دولت یازدهم درباره جوانان است و رهبر معظم انقلاب نیز این نگاه را به صورت جدی تری مورد تاکید دارند.

قبول نداریم که جوانان به موضوعات اخلاقی پایبند نیستند

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: در نگاه دولت تدبیر و امید، جوانان مسئول تغییر وضعیت خود و وضعیت جامعه هستند و این دولت قبول ندارد جوانان وابسته به نگاه دولتی باشند و اعتقاد دارد که اگر بسترها و زمینه ها در اختیار جامعه جوان قرار گیرد، ضمن حل مشکلات حوزه جوانان می توانند در حل سایر مشکلات جامعه نیز همکاری کنند.

وی افزود: جوانان متعهد و اخلاق مدار هستند و این مطالب که جامعه جوان امروز غیر متعهد است و به موضوعات اخلاقی پایبیند نیست را قبول نداریم.

وی تاکید کرد: اخلاق مداری در جامعه جوان ریشه دارتر است و باید جهت گیری های غیر اخلاقی از جمله دروغ گفتن ها، ریاکاری ها، دزدی ها و غارت ها در جامعه کمتر باشد.

رستمی با تاکید بر اینکه در نگاه دولت تدبیر و امید، جوانان به عنوان نیروی خلاق و توانمند توسعه کشور هستند، گفت: در مجموعه برنامه های منطقه ای، استانی و کشوری باید شاخص های گفتمانی دولت یازدهم که مبتنی بر ارزش های انقلاب است را مد نظر داشته باشیم.

وی بر اجرای این شاخص ها در ساخت مدیریتی کشور تاکید کرد و افزود: بالاترین سطح تصمیم گیری در حوزه جوانان بر عهده شورای عالی جوانان است و این شورا به این نتیجه رسیده است که علاوه بر جلسات شورا و با وجود کمیسیون های تخصصی، باید جلسات ستاد ساماندهی در سطح ملی و استانی برگزار شود.

وی گفت: آنچه باعث شده بود در یک و نیم سال ابتدای کار دولت یازدهم حوزه جوانان از انسجام لازم برخوردار نباشد، عدم تشکیل به هنگام و منظم جلسات ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و حضور اعضای ستاد در سطح مدیران و کارشناسان بوده است.

معاون وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: در هفت ماه گذشته هر ماه یک ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با حضور معاونان وزرا برگزار شده و در هر جلسه یکی از استانداران به این ستاد دعوت شده اند تا درباره وضعیت جوانان استان خود گزارش دهند.

تمام تلاش دولت ایجاد اشتغال برای جوانان است

وی گفت: انتظار داریم ستاد ساماندهی امور جوانان در سطح استانی با ریاست استانداران تشکیل شده و از حضور و شرکت اعضای غیر رسمی پیشگیری شود زیرا تا زمانی که بالاترین سطح مدیران در استان و در سطح ملی به حوزه جوانان ورود نیایند امکان بسط و توسعه گفتمان دولت تدبیر و امید در حوزه جوانان وجود نخواهد داشت.

وی افزود: پنج استاندار فعال در امور جوانان بزودی مورد تقدیر قرار می گیرند و پنج استاندار غیرفعال نیز توبیخ خواهند شد.

رستمی با بیان این که دولت خود را وامدار جوانان می داند گفت: تمام تلاش های دولت بعد از برجام به ایجاد اشتغال برای جوانان

معطوف شده و گرچه به دلیل انباشتی که از سال های گذشته در این زمینه داشته ایم، انجام این کار آسان نیست اما با جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تحقق این امر دنبال می شود.

وی ادامه داد: نامعین بودن پاسخ سئوالاتی مانند این که من کیستم و من چه کاره ام باعث آشفتگی در جامعه جوانان شده است و به همن دلیل بحث اشتغال و مشارکت اجتماعی جوانان به صورت همزمان دنبال می شود.

وی گفت: سرمایه های اجتماعی اعتماد، احترام، مشارکت و امید و نشاط به شدت افول کرده است و افزایش سرمایه اجتماعی از طریق اقدامات منسجم به عنوان یک اصل باید قلمداد شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: براساس مطالعه ملی انجام شده احساس ناکامی و طرد اجتماعی در جامعه جوان دو برابر طرد اجتماعی تجربه شده و دو نیم و برابر ناکامی تجربه شده بوده است.

وی گفت: آنچه فارغ از بخش سرمایه گذاری دنبال می شود، بحث توسعه توانمندی ها و مهارت های جوانان برای ورود به عرصه های مختلف است زیرا ورود جوانان به عرصه های کسب و کار و سایر عرصه های اجتماعی کاهش یافته است.

راه اندازی کمپ های گردشگری برای جوانان

وی با تاکید بر اینکه اوقات فراغت به عنوان یکی از مهمترین محور برنامه های وزارت ورزش و جوانان است افزود: وقت اختیاری جوانان از هشت ساعت به 13 ساعت افزایش یافته است که بسیار خطرناک است.

رستمی گفت: باید برنامه مدونی برای اوقات فراغت جوانان داشته باشیم تا جوانان بستری را آزادانه و خلاقانه برای کشف خود و استعدادهای خود در اختیار داشته باشند.

وی افزود: در برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان بیشتر به مسائل آسیب زای این اوقات نگاه می شود در حالی که باید به این توجه شود چه چیزی را برای اوقات فراغت جوانان ایجاد کرده ایم که از آسیب های اوقات فراغت جلوگیری کند.

وی گفت: جای تعجب است که عده ای در کشور با شکل گیری شادی و نشاط در جامعه مشکل دارند.

معاون وزیر ورزش و جوانان، جذب و جلب مشارکت بخش خصوصی بویژه در برنامه های فراغتی را یکی از برنامه های انجام شده وزارت ورزش و جوانان دانست و ادامه داد: راه اندازی کمپ های گردشگری ارزان قیمت جوانان در همین رابطه انجام شده است و این امر باید در استان ها نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکت ها و صنایع بزرگ استان ها در حوزه جوانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: این امر نیز باید در استان ها به صورت جدی دنبال شود.