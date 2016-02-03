آذربایجان شرقی ۲۸۰۰۰ چاه غیرمجاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جلیل‌زاده عصر چهارشنبه در نشست منطقه ای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان ضمن اشاره به تعداد چاه های مجاز و غیرمجاز، کل چاه‌های غیرمجاز استان را ۲۸ هزار حلقه با تخلیه یک میلیارد متر مکعب و تخلیه چاه‌های مجاز را یک میلیارد و ۳۰۰ متر مکعب دانست.

وی با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز به سه شکل انجام می شود، ادامه داد: نزدیک به ۱۳ هزاربرداشت از چاه‌های غیرمجاز حفر شده با تخلیه ۸۹ میلیون متر مکعب مربوط به قبل از سال ۸۵، نزدیک به ۵ هزار و ۷۰۰ حلقه چاه حفاری شده با تخلیه ۴۴ میلیون متر مکعب مرتبط با بعد از سال ۸۵ است و نزددیک به ۲ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه با تخلیه ۱۲۰ میلیون متر مکعب مرتبط با اضافه برداشت از چاه‌های مجاز می باشد.

وی مجموع اضافه برداشت از چاه های حفاری شده را ۲۵۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد و ضمن اشاره به انسداد یک هزار و ۲۱۸ حلقه چاه غیرمجاز، جلوگیری از حفاری ۳۰۲ حلقه چاه در حین حفاری و پلمپ ۱۱۰ حلقه چاه غیرمجاز، جمع آوری ۱۶ موتور پمپ چاه‌های غیرمجاز جمع آوری و انسداد ۱۰۳ استخر حاشیه رودخانه‌ها و شناسایی بیش از ۳۲ مورد استخرهای پرورش ماهی بدون مجوز، جلوگیری از آبگیری اسخرهای ذخیره سازی شده شبستر، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در دشت مرند و نصب کنتورهای هوشمند و مجهز نمودن ۵۰ درصد از چاه های حفاری شده در این دشت؛ آن ها را از مهم ترین اقدامان انجام شده در ارتباط با اجرای طرح تعادل بخشی، حفظ و احیای آب های زیرزمینی استان برشمرد.

جلیل زاده با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد چاه‌های غیرمجاز در شهرستان های مراغه، بناب و ملکان حفر شده اند و اغلب مرتبط با شبکه‌های آبیاری زهکشی هستند، تصریح نمود: کسری مخازن کاهش پتانسیل منابع آبی ما در استان، سالانه نزدیک به ۴۹ میلیون متر مکعب بوده و بیش ترین کسری در دشت‌های پایلوتی مرند، شبستر، صوفیان و تسوج مشهود است.

وی در این راستا با بیان اینکه از ۲۶ محدوده مطالعاتی موجود در استان، ۱۰ محدوده مشترک با استان‌های مجاور داریم و ۸ محدوده نیز جزو مناطق ممنوعه می باشد، ابراز داشت: اگر دشت‌های کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه را ممنوعه اعلام کنیم بیش از ۶۰ درصد استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

جلیل زاده در پایان با بیان اینکه در سال جاری اعتبارات ما در بخش تعادل بخشی ۲۰ برابر شده است، اظهار داشت: مسئله اصلی ما چاه های غیرمجاز قبل از سال ۸۰، اصلاح پروانه ها و طرح تعیین تکلیف آن هاست و در این زمینه با تعامل های انجام شده، اخذ احکام بسیار خاص و گروهی برای انسداد چاه های کنار رودخانه و برگزاری جلسه های مستمر و برنامه ریزی شده در بیش تر بخش ها بیش از چهار برابر سال گذشته اقدامات خوبی را برای حفاظت از آب های سطحی و منابع آبی انجام دادیم.