به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس بیزنس، در پی اظهارات مقامات روسیه مبنی بر اعلام آمادگی این کشور برای گفتگو با اوپک قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

اعلام آمادگی روسیه در این خصوص امید را برای سرمایه گذاران صنعت نفت در جهان مبنی بر اینکه قیمت این محصول افزایش یابد در پی داشته است.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی اعلام آمادگی عربستان بزرگترین تولید کننده نفت در جهان برای مذاکره با روسیه در خصوص تثبیت بازار نفت، گفت: اگر بین کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک اجماعی برای دیدار و مذاکره وجود دارد پس ما دیدار خواهیم کرد.

اظهارات لاوروف در این خصوص موجب افزایش قیمت نفت شد که در سراشیبی کاهش بود بطوریکه نفت برنت امروز 40 سنت در هر بشکه افزایش قیمت داشت.