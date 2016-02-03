تجلیل از زنان شهید انقلاب اسلامی و شهدای مدافع حرم

مینو اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از دو شهید زن انقلاب اسلامی و رونمایی از یادبود «زن و انقلاب اسلامی» افزود: این مراسم فردا بر مزار دو شهید بزرگوار «طیبه واعظی» و«فاطمه جعفریان» انجام می شود.

وی افزود: به منظور گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و زنانی که پیش از پیروزی انقلاب به شهادت رسیدند، یادمانی را در بهشت زهرا (س) بر سر مزار آنان آماده کرده ایم که نشان می دهد این زنان در ایام طاغوت زیر شکنجه های ساواک به شهادت رسیدند.

اصلانی ادامه داد: این یادمان با حضور خانواده شهدا، مردم و زنان فرهیخته و فعال در عرصه های اجتماعی رونمایی خواهد شد. همچنین ضمن رونمایی از این یادمان، از شهدای مدافع حرم و خانواده دو شهید تجلیل می شود.

رئیس بسیج جامعه زنان تاکید کرد: قرائت شعر و اجرای سرود، سخنرانی و قرائت پیام مقام معظم رهبری به لشگر فرشتگان از دیگر برنامه هاست چراکه ایشان در پیامشان به کنگره هفت هزار زن شهید شهدا را لشگر فرشتگان نامیدند، این پیام فردا دوباره بازخوانی خواهد شد.

وی در تشریح زندگی شهدایی که مراسم فردا بر مزار آنان برگزار می شود، گفت: شهید «طیبه واعظی» از ۱۴ سالگی تا ۲۰ سالگی در کنار همسرش شهید «ابراهیم جعفریان» جزو گروه مهدویون اصفهان با رژیم ستمشاهی مبارزه می کردند. این شهید بزرگوار در سال ۵۵ دستگیر و به همراه همسرش زیر شکنجه عوامل ساواک شهید شدند. این زوج در طول سالها زندگی مخفیانه ای داشتند و در هنگام شهادت در سال ۵۵ فرزند دو ساله ای داشتند که رژیم طاغوت این طفل را به شیرخوارگاه سپرد اما پس از پیروزی خانواده وی کودک را پس گرفتند که وی امروز از پزشکان برجسته است و در مراسم فردا مورد تقدیر قرار می گیرد. همچنین شهید «فاطمه جعفریان» از بستگان شهید طیبه واعظی بود که در تبریز دستگیر شد و در حین دستگیری در سال ۵۵ توسط ساواک به رگبار بسته شد.