به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مسئولان ستادهای استانی انتخابات خبرگان رهبری جهت هماهنگی و تبادل نظر عصر چهارشنبه در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گردهم آمدند.
در این جلسه اسدالله بادامچیان به عنوان رئیس ستاد مرکزی، به تشریح فعالیتهای صورت گرفته و برنامههای پیش روی ستاد پرداخت.
همچنین حجت الاسلام علی ابراهیمی رئیس دفتر و قائم مقام ستاد جامعه مدسین با بیان اینکه وضعیت کاندیداهای مورد حمایت این جامعه در اغلب استانهای کشور نهایی شده است از مسئولان استانی ستاد خبرگان خواست با جدیت و هماهنگی بیشتری فعالیت خود را ادامه دهند.
در ادامه جلسه مسئولان ستادهای استانی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ستاد تابعه خود در استانها به تبادل نظر پرداختند.
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