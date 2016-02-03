به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مسئولان ستادهای استانی انتخابات خبرگان رهبری جهت هماهنگی و تبادل نظر عصر چهارشنبه در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گردهم آمدند.

در این جلسه اسدالله بادامچیان به عنوان رئیس ستاد مرکزی، به تشریح فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه‌های پیش روی ستاد پرداخت.

همچنین حجت الاسلام علی ابراهیمی رئیس دفتر و قائم مقام ستاد جامعه مدسین با بیان اینکه وضعیت کاندیداهای مورد حمایت این جامعه در اغلب استان‌های کشور نهایی شده است از مسئولان استانی ستاد خبرگان خواست با جدیت و هماهنگی بیشتری فعالیت خود را ادامه دهند.

در ادامه جلسه مسئولان ستادهای استانی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ستاد تابعه خود در استان‌ها به تبادل نظر پرداختند.