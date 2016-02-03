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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۴۷

برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛

وضعیت کاندیداهای موردحمایت جامعه مدرسین در اغلب استان‌ها نهایی شد

وضعیت کاندیداهای موردحمایت جامعه مدرسین در اغلب استان‌ها نهایی شد

قم - قائم مقام ستاد جامعه مدسین حوزه علمیه قم از نهایی شدن وضعیت کاندیداهای مورد حمایت این جامعه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اغلب استان‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مسئولان ستادهای استانی انتخابات خبرگان رهبری جهت هماهنگی و تبادل نظر عصر چهارشنبه در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گردهم آمدند.

در این جلسه اسدالله بادامچیان به عنوان رئیس ستاد مرکزی، به تشریح فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه‌های پیش روی ستاد پرداخت.

همچنین حجت الاسلام علی ابراهیمی رئیس دفتر و قائم مقام ستاد جامعه مدسین با بیان اینکه وضعیت کاندیداهای مورد حمایت این جامعه در اغلب استان‌های کشور نهایی شده است از مسئولان استانی ستاد خبرگان خواست با جدیت و هماهنگی بیشتری فعالیت خود را ادامه دهند.

در ادامه جلسه مسئولان ستادهای استانی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ستاد تابعه خود در استان‌ها به تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 3041665

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