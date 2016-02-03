اتحادیه اروپا کمک مالی به ترکیه را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، اتحادیه اروپا سوم فوریه بودجه حمایت مالی از ترکیه را برای کمک به مهاجرین و آوارگانی که به آن کشور وارد میشوند تصویب کرد،با این تضمین که تعداد کمتری از آواگان رهسپار اروپا شوند.

تمام ۲۸ کشور عضو این اتحادیه از جمله ایتالیا که پیشتر در ماه نوامبر با این بودجه حمایتی مخالف بود،این پیشنهاد را در ملاقاتی که در بروکسل داشتند به تصویب رساندند.

کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا از این تصمیم استقبال کرد.

جوان هاهن،مسول کمیسیون گسترش اتحادیه اروپا گفت :ترکیه هم اکنون یکی از بزرگترین میربانان آوارگان در جهان است که متعهد شده به طور چشمگیری تعداد آوارگانی که برای رسیدن به اروپا از این کشور عبور میکنند را کاهش دهد.

تسهیلات به شکل فراهم کردن آموزش،بهداشت و غذا مستقیما به خود آوارگان در ترکیه اختصاص خواهد یافت.ارتقای شرایط زیستی و بوجود آوردن چشم اندازی مطمئن و مثبت برای پناهجوها به این آوارگان باعث میشود احساس کنند در نزدیکی خانه ی خود زندگی میکنند.



این تسهیلات به ارزش ۳ میلیارد یورو میباشد.برلین و بروکسل امیدوارند تعداد ورودی ها به اتحادیه اروپا که در سال گذشته یک میلیون نفر بوده کاهش یابد.

