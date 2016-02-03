متمم بودجه شهرداری اردبیل بررسی شد/ارجاع مجدد به کمیسیون

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر اردبیل با اشاره به رکود سال گذشته و سال جاری تصریح کرد: در ۹ ماهه نخست سال هزار میلیارد ریال از بودجه سال جاری شهرداری محقق نشده است.

حسین افسانه بابیان اینکه متمم باهدف تأمین نیاز شهرداری در سه جلسه کمیسیون بررسی شده است، تصریح کرد: عمده تغییرات در ارتباط با روکش آسفالت، تملک اراضی و صدور پروانه است.

وی بابیان اینکه ۴۶۰ میلیارد ریال در بخش عمرانی و ۹۸۰ میلیارد ریال در بخش جاری پیش‌بینی شده است، افزود: درعین‌حال قرار بر این است شهرداران مناطق در ارتباط با تملک محدودیت ایجاد نکرده و هرگونه تغییرات در تملک توسط اصلاحیه بودجه اعمال شود.

افسانه افزود: دلیل اینکه برخی پروژه‌ها اجرا نشده به دلیل عدم تحقق درآمد است و باید درآمد محقق شود تا شهرداری بتواند پروژه های مصوب را اجرا کند.

درعین‌حال دیگر عضو شورای اسلامی شهر اردبیل نیز به ضرورت اصلاح و جابه‌جایی بودجه اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق پروژه مصوب داریم که رقمی برای آن هزینه نشده و در برخی برای پروژه‌ها چند برابر هزینه شده است.

علی هدایتی افزود: در این خصوص باید از نظرات شورا استفاده می‌شد و لازم است جابه‌جایی‌هایی در بودجه انجام شود.

سالار شاکر دیگر عضو شورا نیز با تأکید به تفاوت بودجه شهرداری با دستگاه دولتی اضافه کرد: در دستگاه دولتی ابتدا بودجه تخصیص یافته و بعد پروژه تعریف می‌شود اما در شهرداری به این شکل نیست.

وی به برخی انحرافات از بودجه اشاره کرد و افزود: برخی هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده و شهرداری ناگزیر به اجرای برخی پروژه‌ها است.

دبیر اول شورای اسلامی شهر اردبیل نیز خواستار بازنگری در تعریف بودجه و متمم آن شد و افزود: اگر درآمد تحقق‌یافته از هزینه بیشتر باشد متمم تعریف می‌شود و اگر کمتر باشد لازم است اصلاح بودجه صورت گیرد.

ناصر ناطق درآبادی تصریح کرد: لازم است درآمدهای شهرداری مورد بررسی دقیق‌تر قرار گرفته و متناسب با آن متمم تعریف شود.

نایب رئیس شورای شهر اردبیل نیز خواستار رسیدگی به موضوع پارک بانوان و دلیل مشخص نشدن زمین مناسب برای اجرای آن شد.

لیلا تقوی تأکید کرد: احداث پارک بانوان در هر یک از مناطق اردبیل پیش بینی شده و به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی لازم است مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این جلسه شورا ارجاع متمم بودجه شهری به کمیسیون و بررسی بیشتر آن را تصویب کرد.