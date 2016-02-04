ایران هفتمین تولید کننده گوشت مرغ است/فراهم بودن زمینه صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رکنی عصر چهارشنبه در آئین افتتاح کشتارگاه صنعتی بهداشتی بندرعباس با بیان اینکه امنیت غذایی از مباحث مورد توجه در وزارت جهاد کشاورزی است، عنوان کرد: ما به دنبال این هستیم که نیاز مردم در سبد غذایی را تامین و در کنار آن مردم از غذای خوبی استفاده کنند و ساخت کشتارگاه صنعتی و بهداشتی می تواند در ارتقا و افزایش کیفیت تولیدات غذایی بسیار موثر باشد.

وی با بیان اینکه کشور ما در حال پیوستن به صادر کنندگان است، افزود: ارتباطی که قرار است با کشورهای همسایه برقرار می شود زمینه ای برای صادرات مازاد تولیدات محصولات کشاورزی و دامی به کشورهای همسایه است.

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دهه فجر سال جاری در بخش کشاورزی دو هزار و ۸۰۰ پروژه با اعتبار نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان در سراسر کشور افتتاح خواهد شد، تصریح کرد: در بخش دام و طیور نیز نزدیک به ۴۴۰ پروژه با ۳۴۰ میلیارد تومان افتتاح می شود که افتتاح این پروژه ها موجب افزایش تولیدات محصولات پروتئینی در کشور خواهد شد.

رکنی تصریح کرد: امروز مجموع میزان تولیدات کشاورزی در کشور به ۱۱۲ میلیون تن رسیده در حالی که در ابتدای انقلاب ۲۴ میلیون تن بود و در تولید گوشت قرمز امروز به ۸۰۰ هزار تن رسیده ایم و تنها ۱۰ درصد از نیاز خود را از خارج کشور وارد می کنیم.

وی اظهار داشت: در تولید گوشت مرغ در کشور به بیش از دو میلیون تن رسیده ایم و ایران هفتمین کشور تولید کننده گوشت مرغ در دنیاست و تولید و مصرف ما از میانگین جهانی بالاتر است و تولید تخم مرغ نیز به ۹۳۰ هزار تن و سرانه مصرف آن به ۱۱ و نیم کیلوگرم رسیده است.

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه با توجه مزیت های کشاورزی در کشور می توانیم پیشرفت های بیشتری داشته باشیم، گفت: سال گذشته ۱۵۰ هزار تن مرغ و تخم مرغ صادر کردیم و از هرمزگان هم می توانیم صادرات بیشتری داشته باشیم.

کشتارگاه صنعتی بهداشتی بندرعباس همزمان با سومین روز دهه فجر با حضور جاسم جادری استاندار هرمزگان و حسن رکنی معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در بخش قلعه قاضی شهرستان بندرعباس افتتاح شد.

این کشتارگاه در زمینی به مساحت دو هکتار و با اعتبار شش میلیارد تومان که یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان آن تسهیلات بانکی و مابقی آن آورده اعضای شرکت تعاونی بوده احداث شد.

این کشتارگاه دارای ظرفیت کشتار ۱۳۵ هزار راس دام سنگین و ۴۵۰ هزار دام سبک در سال است و شامل سه سردخانه و سه خط کشتار برای کشتار شتر و شترمرغ، دام سبک و خط دام سنگین است.

راه اندازی کشتارگاه صنعتی بهداشتی بندرعباس برای ۵۰ نفر از بومیان منطقه به صورت مستقیم و برای۲۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی داشته است.

فرآیند کشتار دام در این کشتارگاه به صورت تمام اتوماتیک صورت می گیرد.