آمریکا در فکر لشکرکشی به لیبی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد در صورت لزوم برای نابودی داعش به لیبی نیروی نظامی اعزام خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: باراک اوباما برای نابودی داعش ریسک مربوط به اعزام نیروی نظامی به لیبی را پذیرفته و به این کشور نیروی نظامی اعزام خواهد کرد.

جاش ارنست در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد برای حفظ امنیت مردم آمریکا لازم باشد به هر کشوری نیرو اعزام خواهیم کرد.

ارنست در واکنش به اتهامات وارد شده از سوی احزاب جمهوری خواه در قبال سیاست خارجی آمریکا افزود: برای اعزام نیروی نظامی به لیبی یا هر کشور دیگر برای نابودی داعش می توانیم به تنهایی عمل کنیم.

گفتنی است حزب جمهوری خواه اکثریت کنگره آمریکا بارها دولت اوباما را به ضعف در مقابل تروریست ها متهم کرده اند. آنها اعتقاد دارند آمریکا قدرت سالهای گذشته خود را ندارد.