تعلیق مذاکرات سوریه در ژنو تا ۲۵ فوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از تعلیق مذاکرات «ژنو۳» پیرامون حل بحران سوریه تا ۲۵ فوریه (ششم اسفند) خبر داده و اظهار داشت که پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات در شورای امنیت حضور خواهد یافت.

دی میستورا با اعلام این خبر اظهار داشت: نیاز به کار بیشتری از سوی تمام گروه ها وجود دارد و ما حاضر نیستیم فقط برای اینکه مذاکره کرده باشیم مذاکره کنیم.

وی در پایان دیدار روز چهارشنبه با نمایندگان هیات عالی مذاکرات مخالفان سوری اظهار داشت که مذاکرات در جریان بررسی مسائل اجرایی با مشکلاتی مواجه شده است.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پیش از این نیز نسبت به شکست مذاکرات صلح سوریه در ژنو هشدار داده بود و اظهار داشت که شکست این مذاکرات امید مردم سوریه را برای پایان جنگ در این کشور نابود می کند و تیر خلاصی به آخرین امیدها برای حل بحران سوریه است.

در همین حال «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل و رئیس هیات نمایندگان دولت سوریه در مذاکرات ژنو اظهار داشت که دی میستورا قصد داشت کار را تا دهم فوریه ادامه دهد اما فشارهای وارده موجب شد تا ناتوان شده و تصمیم به تعلیق مذاکرات بگیرد.

الجعفری با بیان اینکه هیات مخالفان سوری دستوراتی را از عربستان، ترکیه و قطر برای کناره گیری از مذاکرات ژنو دریافت کرده بود اظهار داشت که دی میستورا از سوی عربستان تحت فشار قرار دارد.

وی ادامه داد: ما با یک هیات مخالفان روبرو نبودیم بلکه با مخالفان متعددی مواجه بودیم. ما به دی میستورا گفتیم که قرار است با چه کسانی سر میز مذاکره بنشینیم گویا ما با گروهی از اشباح طرف بودیم. ما باید شرایط دی میستورا را به عنوان پیش برنده مذاکرات درک کنیم اما وی با فشار از سوی عربستان مواجه است. برخی از دوستان ما و همچنین برخی کشورها از اقدامات ائتلاف ریاض ناخرسند هستند.