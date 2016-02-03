به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت دهه فجر امروز چهارشنبه بيش از ۲۰ طرح عمرانی، خدماتی و فرهنگی در بخش مركزی شهرستان هرسين با اعتباری بالغ بر ۳ ميليارد و هفتصد ميليون ريال به بهره برداری رسيد افتتاح اولين ايستگاه سلامت و پارک روستايی استان در روستای تمرگ شهرستان هرسين انجام شد.

بخشدار مركزی هرسين در مراسم افتتاح ايستگاه سلامت و پارک روستايی روستای تمرگ گفت: دهيار روستای تمرگ با استفاده از الگوها و مولفه هايی كه برای روستاهای پيشرفته تعريف شده است روستا را در مسير توسعه و ترقی قرار داده و گزينه مشاركت مردم و حضور آنان در اجرای طرح ها و برنامه های اجتماعی رفاهی و عمرانی يكی از تمايزات ويژه اين روستا است .

آذر خسروی ادامه داد: انتخاب رويكرد مشاركتی و نظارتی با استفاده از نظرات و ديدگاه‌هاي مردم دراجرای برنامه ها و پروژه های عمرانی تأثيری شگرف بر برجسته سازی قابليت های توسعه ای روستا داشته است بطوريكه با فراهم آوردن امكانات و ارائه خدمات متناسب با بافت و فرهنگ روستا نه تنها از مهاجرت اهالی جلوگيری بعمل آمد بلكه باعث جذب و حضور آن دسته از افرادی كه در شهر ساكن بوده اند خواهد شد.

وی بیان کرد: اين عمل رشد و توازن توسعه اقتصادی، فيزيكی و جمعيتی روستا را در بر داشته است و از آنجايی كه يكی از ضرورت های توسعه روستا استفاده از ابزار جمعيت است لذا رشد جمعيت بعنوان يک امتياز ويژه برای توسعه روستا مورد توجه مسئولان به ویژه بخشداران وقت و اداره بنياد مسكن انقلاب اسلامی شهرستان هرسين قرار گرفت است.

خسروی تصريح كرد: ساخت خانه عالم، ساخت غسالخانه، ايجاد فضای سبز و پارک روستايی، احداث ايستگاه سلامت و فضای بازی برای كودكان برای اولين بار توسط اين دهياری در استان كرمانشاه، دفع آبهای سطحی، همكاری در برگزاری كلاسهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی از جمله اقدامت دهیاری است.

وی افزود: تعميرات و نگهداری از شبكه آبرسانی روستا، بازگشايی ، تعريض و سنگفرش معابر، رسيدگی به وضعيت بهداشت عمومی روستا و روستاهای همجوار، جلب مشاركت مردم، همكاري در ساخت مسجد، نگهداری و حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي روستا از جمله اقدامات دهياری است همه باعث موفقيت دهيار تمرگ بعنوان دهيار نمونه كشوری در سال ۸۹ و دهيار موفق در سال ۹۴ گرديد كه منجر به بازديد دهياران شهرستان رامسر از اين روستا شد .

بخشدار مركزي هرسين اظهار داشت: حمايت و حراست مردم از منابع طبيعی، محيط زيست و گونه های جانوری موجود در روستا يكی ديگر از ويژگی های بارز مردم اين روستا است كه نشان دهنده عمق احترام و توجه آنان به وضعيت زيست محيطی روستا است كه موجبات توانمندسازی و توسعه فضای سبز در روستا را به همراه داشته است و نيز مشاركت در مرمت قنوات و چشمه ها و صرفه جويي و استفاده بهينه از ظرفيت منابع آبی موجود در روستا از خصلت های بسيار خوب مردم اين روستا است .

این مسئول گفت: برگزاری كليه مراسمات ملی و مذهبی با توجه به فرا رسيدن اعياد مختلف در دو مسجد روستا كه با استفاده از خودياری اهالی ساخته شد مبين مهم بودن جايگاه اعياد مذهبي در بين مردم است .

وی همچنين گفت: حضور گسترده زنان در فعاليت اجتماعی منشأ تحولات مثبتی در روستا بوده است و سعی شده است از اين ظرفيت و تأثير گذاری در جهت شكوفا شدن استعدادهای آنان استفاده شود و همچنين گذراندن دوره های آموزشی توسط زنان اين روستا در راستای بهره مندی از وام اشتغالزايی روند رو به رشدی داشته و كلاسهای فراگيری صنايع دستی ، روخوانی و تجويد قرآن و بهداشت و خانواده از مهمترين كلاسهای برگزار شده برای زنان در روستا است .

خسروی بیان کرد: جمع آوری پسماندها و فضولات حيوانی در۵ روستای همجوار توسط دهياری تمرگ گام مهمی در راستای ارتقاء وضعيت بهداشتی و جلوگيری از بروز بيماريهای واگير در سطح روستای های مذكور است .

وی تصريح كرد: همكاری با اداره برق در راستای جابجايي بيش از ۴۰ اصل تير برق در جهت بازگشايی معابر موجود در روستا از ديگر اقدامات بارز اين دهياری در ارائه خدمات و همكاری با ادارات و ارگانهای دولتی است.

بخشدار مركزی هرسين در پايان تأكيد كرد: همه اين امكانات و پيشرفت ها در جوامع روستايی به بركت وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی است .

برگزاري مراسم جشن انقلاب در روستای چشمه كبود با ايراد سخنرانی معاون فرماندار از ديگر برنامه های اين روز بود .