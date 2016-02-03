مراکز تحقیقات استراتژیک میانه مباحث نظری و سیاستگذاری قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه توجیهی پژوهشگران مهمان سال تحصيلى ١٣٩٤-١٣٩٥ پژوهشگاه مطالعات استراتژيك خاورمیانه با حضور دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشگاه استراتژيك مطالعات خاورمیانه، دکتر حمید احمدی مدير گروه كشمكش و همكارى در خاورميانه، دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی و دکتر سید جواد صالحی مدیر گروه خلیج فارس این پژوهشگاه برگزار شد.

دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه با در ابتداى اين نشست به بررسی اهمیت گروه های پژوهشی در مراکز مطالعاتی پرداخت و گفت: گروههای پژوهشی در مراکز مطالعاتی از حیث فهم مطالعات و انباشت آن پیرامون یک موضوع پژوهشی مشخص حائز اهمیت هستند.

وی افزود: محققان و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان دکتری مناسب است که در گروههای مرتبط با رساله دکتری خود فعال باشند. این گروهها می تواند زمینه تبادل آراء و تبادل علمی در خصوص موضوعی را فراهم کنند و زمینه ساز بحث و نقادی باشند.

وی تصریح کرد: حضور در سمینارهای علمی می تواند کمک زیادی به فهم علمی دانشجویان و محققان کند. حضور و مشاركت فعال در کارگاههای علمی(workshop) مقالات کوتاه و مقالات بلند، نقش تئوريها در پژوهش هاى روابط بين الملل، متدلوژى خاورميانه شناسى، متدلوژى روندهاى فكرى و آينده پژوهى نقش موثری در سابقه پژوهشی محققان و دانشجویان دوره دکتری می تواند داشته باشد.

مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات در ادامه به بررسی ارائه مطالعات مرتبط با رساله دکتری در همایش ها و سمینارها پرداخت و گفت: ارائه موضوعات مرتبط با رساله دکتری در مراکز پژوهشی باعث می شود دانشجو چالش های متوجه موضوع را فرا گیرد و درصدد تکمیل آن برآید.

وی افزود: مراکز تحقیقاتی استراتژیک جنبه میانی سیاستگذاری و مباحث علمی و نظری را دنبال می کنند. لذا مباحث مطرح شده در این مراکز معمولاً نه جنبه نظری صرف دارد و نه جنبه سیاستگذاری محض. در پايان اين استاد روابط بين الملل به تشريح وظايف اجرايى و علمى و همچنين اهميت روابط اجتماعى-انسانى پژوهشگران در اين دوره آموزشى-پژوهشى پرداخت.

در ادامه این نشست دکتر حمید احمدی مدير گروه كشمكش و همكارى در خاورميانه با اشاره به اهمیت خاورمیانه شناسی گفت: خاورمیانه تبدیل به کانون تحولات بین المللی شده است. بر این اساس فهم این حوزه مطالعاتی به فهم سایر حوزه های مطالعاتی می تواند کمک کند.

احمدی با تأکید بر اینکه دانشجو باید بنویسد گفت: نوشتن، تحلیل کردن وسخنرانی های علمی باعث ارتقای علمی دانشجویان می شود.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مدعیان خاورمیانه شناسی در کشور زیاد داریم گفت: به رغم تعداد زیاد مدعیان خاورمیانه شناسی در کشور ولی خاورمیانه شناس خوب خیلی کم داریم. لذا این حوزه مطالعاتی جای کار جدی دارد.

وی تصریح کرد: مباحث ارائه شده توسط برخی رسانه ها ارتباط با خاورمیانه شناسی دقیق ندارد. خاورمیانه را باید از جنبه های مختلف شناخت.

وی تأکید کرد: مقاله نوشتن، سخنرانی های علمی و تحلیل کردن باعث ارتقای هویت علمی دانشجویان و محققان جوان می شود.

در ادامه این نشست دکتر سید جواد صالحی مدیر گروه خلیج فارس پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه و استاد دانشگاه شیراز ارتباط میان مراکز مطالعاتی را حائز اهمیت خواند و بر اهمیت گروههای مطالعاتی تخصصی تأکید کرد.

وی افزود: مراکز مطالعاتی می توانند با ارتباطاتی که در سطح بین المللی داشته باشند زمینه تبادل نظر را فراهم سازند. وی از تصمیم گروه خلیج فارس این مرکز برای ارتباط با اساتید بین المللی و سخنرانی آنها از طریق ویدئو کنفرانس خبر داد.

وی نقد و بررسی کتابهای مهم در حوزه خلیج فارس، تهیه کتاب، ارائه سخنرانی توسط اساتید و محققان شناخته شده و محققان جوان را از جمله فعالیتهای دیگر این گروه برشمرد.

در ادامه این نشست دکتر سید اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه و استاد دانشگاه آزاد با اشاره به اهمیت روز افزون مسائل تركيه، شناخت زبان مورد نیاز اين حوزه مطالعاتی گفت: لازم و ضروری است که هر محقق در هر حوزه زبان آن حوزه را بشناسد. برای نمونه گروههای مطالعاتی ترکیه شناسی لازم و ضروری است که زبان ترکی استانبولی را بدانند.

وی از تصمیم گروه ترکیه شناسی این مرکز برای ارائه سخنرانی هایی به زبان ترکی استانبولی خبر داد و گفت: مراکز مطالعاتی باید زمینه مطالعات میدانی را برای پژوهشگران فراهم سازند تا مطالعات آنها مبتنی بر تجارب عینی باشند.