فلسطين و عراق محور مذاكرات سازمان كنفرانس اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، وزيران امورخارجه سازمان كنفرانس اسلامي ديشب نشست خود را در شهر بوترا جايا در مالزي آغازكردند .

براساس اين گزارش، "عبدالواحد بلقزيز" دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي طي سخنراني در اين همايش گفت : امت اسلامي امروز در معرض تهديدات و چالشهايي بي سابقه اي مواجه شده است و دين اسلام در معرض اتهام قرار گرفته است .

انتظارمي رود كه دراين نشستها يك جدول كاري درباره مساله مربوط به تروريسم ، جهاني سازي ، گفتگوي تمدنها، حملات و تبليغات عليه اسلام و مسلمانان و حقوق بشر تعيين شود .

گفتني است درنشست سران سازمان كنفرانس اسلامي كه روز پنجشنبه برگزارمي شود، نمايندگان 57 كشور ازجمله 35 رييس جمهور و پادشاه شركت خواهند كرد.

در اين همايش"كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل متحد و"ولاديمير پوتين" رييس جمهور روسيه نيزحضورخواهند داشت.