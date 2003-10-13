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۲۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۱۹

فلسطين و عراق محور مذاكرات سازمان كنفرانس اسلامي

فلسطين و عراق محور مذاكرات سازمان كنفرانس اسلامي

شبكه خبري الجزيره قطر گزارش داد : محور مذاكرات وزيران امور خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي بحران عراق و فلسطين اشغالي است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، وزيران امورخارجه سازمان كنفرانس اسلامي ديشب نشست خود را در شهر بوترا جايا در مالزي آغازكردند .
براساس اين گزارش، "عبدالواحد بلقزيز" دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي طي سخنراني در اين همايش گفت : امت اسلامي امروز در معرض تهديدات و چالشهايي بي سابقه اي مواجه شده است و دين اسلام در معرض اتهام قرار گرفته است .
انتظارمي رود كه دراين نشستها يك جدول كاري درباره مساله مربوط به تروريسم ، جهاني سازي ، گفتگوي تمدنها، حملات و تبليغات عليه اسلام و مسلمانان و حقوق بشر تعيين شود .
گفتني است درنشست سران سازمان كنفرانس اسلامي كه روز پنجشنبه برگزارمي شود، نمايندگان 57 كشور ازجمله 35 رييس جمهور و پادشاه شركت خواهند كرد.
در اين همايش"كوفي عنان"  دبيركل سازمان ملل متحد و"ولاديمير پوتين"  رييس جمهور روسيه نيزحضورخواهند داشت.

کد مطلب 30417

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