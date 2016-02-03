مدرسه خیرساز حضرت زینب(ع)حسین آباد کالپوش در میامی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان که در سومین روز از دهه مبارک فجر میهمان مردم شهرستان میامی بود عصر چهارشنبه در آئین افتتاح مدرسه خیرساز حضرت زینب(ع) در روستای حسین آباد کالپوش سنت حسنه وقف را یادگار اهل بيت عصمت و طهارت (ع) دانست و تصریح کرد: انسان پس از مرگ باید پاسخگوی اعمال خود باشد و در آنجا هیچ چیز مطلوب تر از اعمال نیکی که در دنیا انجام داده نیست و وقف یکی از مهمترین اعمال نیک است که پس از مرگ نیز اثرات خوب آن به واقف می رسد.

وی فتوت و جوانمردی را مهمترین شاخصه ملت بزرگ ایران اسلامی ذکر کرد و افزود: خیرین مدرسه ساز با فراهم سازی زمینه تحصیل فرزندان این مرز و بوم نيازهای امروز و فردای جامعه را برطرف می کنند.

استاندارسمنان ضمن تاکید بر اینکه امیدواریم از این اماکن افرادی بیرون بیایند که مفید برای جامعه باشند، گفت: تا زمانی که در این محل دستورات دینی، فرهنگ قرآنی و فرهنگ اهل بیت (ع) تدریس شود خیرین این مدارس زنده هستند و ثواب آن برایشان نوشته می شود.

خباز با تاکید بر اینکه پول و منصب انسان را ماندگار نخواهد کرد، افزود: اگرانسان می خواهد جاودانه بماند بنای خیریه ایجاد کند تا مردم از آن استفاده کنند.

احداث مدرسه حضرت زینب(ع) با یک میلیارد و۸۵۰ میلیون تومان اعتبار

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان سمنان حسین آبادکالپوش با بیان اینکه احداث این مرکز آموزشی ۱۶ کلاسه با همکاری خیرین نیکوکار مریم صدیق و دکتر اخوین انجام شده است، گفت: این ساختمان که دارای یک هزار و ۷۸۹ مترمربع مساحت است با یک میلیارد و۸۵۰ میلیون تومان اعتبار و با تکنولوژی روز دنیا ساخته شده است.

محمد رضا جهان یکی از اولویت های آموزش و پرورش را تکمیل پروژه های نیمه تمام خیر ساز در استان ذکر کرد و افزود: نقش خیرین استان سمنان در مدرسه سازی ستودنی است.

وی پرورش رشد فكري و جسمي كودكان و تربيت استعدادهای آنان را در اولویت برنامه های نظام آموزشی کشور دانست و تصریح کرد: آموزش و پرورش چشم انداز مناسبی در برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده است.

خداوند خود مشتری شهیدان است

اما دیدار استاندار با خانواده شهید محمود غفوریان در منطقه رضوان کالپوش میامی حسن ختام برنامه پرکار یک روزه وی در این شهرستان پهناور بود.

خباز در این دیدار با بیان اینکه خداوند خود مشتری شهیدان است و در مقابل خون شهیدان بهشت را وعده داده است، افزود: خانواده معزز شهدا با خداوند معامله پرسودی کرده اند و هیچ ضرری در آن نیست.

وی اجر و ثواب صبر و تحمل سختی توسط خانواده معظم شهدا را همتراز شهادت دانست و افزود: اولیاء خدا از خداوند می خواهند تا دربستر بیماری جان ندهند و مرگ آنها شهادت در راه خدا باشد.

استاندار سمنان با بیان اینکه اگر مسیرشهدا را ادامه دهیم فردای قیامت شرمسار ایشان نخواهیم شد، تصریح کرد: ادامه دادن راه شهدا ودفاع از دستاوردهای آنها امروز برهمه ما لازم و ضروری است.

پدر شهید محمودغفوریان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حضور و توجه مسئولان به خانواده شهدا گفت: حضور مسئولان درجمع این خانواده ها باعث شادی شهدا و تکریم مقام شامخ آنها خواهدشد.

محمود غفوریان متولد۲۱ بهمن ۱۳۴۲ درعملیات والفجر۸ درمنطقه اروند رود براثر اصابت مستقیم تیر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.