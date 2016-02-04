انتخابات مظهر مشارکت سیاسی است/ انتخابات فرصتی برای تربیت سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی چهارشنبهشب در جمع فرماندهان و کارکنان پایگاه ششم شکاری شهید یاسینی بوشهر اظهار داشت: دهه فجر جشن پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) است که با اراده الهی و با مشارکت مردم حاصل شده است.
وی ضمن اشاره به واقعه تاریخی بیعت همافران نیروی هوایی با رهبر کبیر انقلاب در جریان پیروزی نهضت مردمی افزود: اکنون که ۳۷ سال از آن رویداد مهم میگذرد و مردم نه تنها آن را فراموش نکردهاند بلکه به آن افتخار میکنند.
موسوی در ادامه به انتخابات هفتم اسفند اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از سطوح و عرصههای مهم مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی، شرکت مردم در انتخابات است؛ انتخابات ابزاری است که بهوسیله آن میتوان اراده شهروندان را در شکلگیری نهادهای سیاسی مداخله داد.
جانشین ستاد انتخابات استان در ادامه به کارکردهای انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: اولین کارکرد انتخابات، دادن فرصت به مردم برای ارائه نظر در خصوص شیوه مدیریت یک نظام است و دومین انتظاری که از برگزاری انتخابات میرود قاعدهمند کردن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر است.
موسوی، انتخابات را مشروعترین و مسالمتآمیزترین شیوه گزینش افراد برای تصدی جایگاههای مهم دانست و چرخش نخبگان را نتیجه انتخابات اعلام کرد.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر، برگزاری منظم انتخابات را عامل موثر در فرهنگسازی سیاسی معرفی کرد و افزود: انتخابات فرصتی برای آموزش و تربیت سیاسی شهروندان به شمار میرود.
وی برگزاری انتخابات متعدد در کشور را نشانه استحکام جمهوریت نظام و بلوغ سیاسی مردم ذکر کرد و افزود: مهمترین کارکرد انتخابات و مشارکت سیاسی مردم، خنثی سازی توطئهها و تهدیدات دشمنان است که موجب افزایش اقتدار نظام و امنیت ملی کشور میشود.
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