انفجار خودروی بمب گذاری شده در عدن/هدف قرار گرفتن ۴ قایق سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده که منزل سرهنگ «عادل الحالمی» رئیس اداره امنیت استان لحج در شهر عدن را هدف قرار داده بود چندین نفر کشته و زخمی شدند. منابع خبری اعلام کردند که انفجار مذکور چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته و رئیس اداره امنیت استان لحج نیز در میان زخمی های این حادثه قرار دارد. اطلاعات اولیه حاکی است الحالمی از این انفجار نجات یافته است.

خبر دیگر اینکه نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن بامداد پنج شنبه ۴ قایق نظامی سعودی را در سواحل المخا در استان تعز هدف قرار دادند. یک منبع نظامی اظهار داشت که یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی ۴ قایق نظامی متجاوز را که سعی داشتند به سمت سواحل المخا پیشروی نمایند هدف قرار داده و به آتش کشید.

این منبع تصریح کرد که در پی هدف قرار گرفتن این قایق ها هواپیماهای آپاچی به منظور نجات زخمی ها و سرنشینان بر بالای آنها به پرواز درآمدند. ارتش و کمیته های مردمی یمن پیش از این نیز ۳ قایق نظامی سعودی را در سواحل المخا منهدم کرده بودند.

همچنین در حمله هوایی روز چهارشنبه جنگنده های سعودی به وادی رماع در استان ذمار هفت نفر زخمی شدند که بیشتر آنها را کودکان تشکیل می دهند. یک منبع امنیتی اظهار داشت که در دو حمله هوایی جنگنده های سعودی به این منطقه هفت نفر که بیشتر آنها کودک هستند زخمی شدند.

اهالی که برای کمک به زخمی ها در محل بمباران حاضر شده بودند تاکید کردند که اینگونه حملات که شهروندان و کودکان را هدف قرار می دهد آنها را نمی ترساند و به مبارزه و پشتیبانی از ارتش و کمیته های مردمی یمن ادامه می دهند.