احزاب در اسلام حدودی دارند/انتخابات را به التهابات تبدیل نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله واعظ طبسی شامگاه چهارشنبه طی سخنانی در همایش فجر آفرینان که با حضور علمای حوزه علمیه خراسان و ائمه جماعت مساجد مشهد مقدس در تالار متبرکه حرم مطهر رضوی برگزار شد ديندارى و علم را دو ملاك و معيار بررسى ها در اسلام ناب دانست و گفت: روحانیان در جریان انتخابات باید سعی در نزدیک کردن دل ها داشته باشند.

وی اظهار کرد: هیچ شخصی حق ندارد جدای از نظام حکومت جمهوری اسلامی تصمیم گیری کند و بدون در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی جلسه ای دایر و یا در خصوص مسائل حزبی و جناحی تبادل نظر کند.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: اگر اختلاف در جایی اتفاق افتاد روحانیان باید در مسیر حل اختلاف و نزدیک کردن دلها گام بردارند نه اینکه با موضع گیری فضا را متشنج کنند.

وی ديندارى و علم را دو ملاك و معيار بررسى ها در اسلام ناب بیان کرد: جامعه نه با ايمان بدون علم و نه با علم بدون ايمان، نمى تواند وظايف سياسى، اجتماعى و فرهنگى خود را درك كند و بر اساس آن به تحول در افكار و عقايد دست پيدا كند.

وى ادامه داد: اين دو معيار، جزو ملاك هاى تغييرناپذير است و در هيچ عصرى و در هيچ حوزه اى استثنا ندارد.

وی ادامه داد: چه بسيار كسانى كه از ديد افكار عمومى و قضاوت اجتماعى در رتبه بالايى قرار دارند، اما حقيقت درباره آن ها چيز ديگرى است و چه بسيار شخصيت هايى كــه از نظر ديندارى و فقاهت در رتبه بالايى قرار دارند، اما از ديد جامعه مغفول مانده اند.

وى خطاب به جامعه روحانيون افزود: ما نمى توانيم بدون نگاه به نظام و مصالح آن، حرفى بزنيم، نمى توانيم بدون توجه به مصالح حكومت اسلامى، جلسه اى برگزار كنيم و در زمينه مسايل حزبى وجناحى تبادل نظر كنيم.

وى ادامه داد: البته تشــكيلات هم لازم اســت، اما در اسلام حد و حدودى دارد و بايد اين حدود با دقت رعايت شود.

آيت الله واعظ طبسى گفت: افرادى با فكر خاص، با سليقه خاص مى نشينند و صحبتى مى كنند اما صحبت شان بر خلاف مصالح

نظام است و لذا باید توجه داشت نباید به گونه ای سخن گفت که منافع نظام به خطر بیفتد و انتخابات به التهابات تبدیل شود.

وى افزود: امروز دستگاه مديريت كشور، همان دستگاه روحانيت است و اين روحانيت است كه دارد كشور را اداره مى كند، پس بايد مراقب بود.

وى افزود: بگذاريد ديگران بگويند آخوندها سركار هستند، اما يقين داريم كه روحانيت در دل مردم جا دارد و قلوب مردم با روحانيت است.

آيت الله واعظ طبسى افزود: فضاسازى ها نبايد ما را از مسيرى كه انتخاب كرده ايم، بيرون كند. بايد آبرو داد و دين را حفظ كرد.

وی تاکید کرد: ديگران جان خود را فدا كردند، بگذاريد ما هم بخشى از آبرويى را كه از همين انقلاب به دست آورده ايم، خرج آن كنيم.

ایران در منطقه تصمیم ساز است

نماینده ولی فقیه در خراسان بیان کرد: در حال حاضر مشاهده می شود كه هيچ قدرتى نه آمريكا و نه اروپا، نمى تواند در مسايل منطقه اى تصميمى برخلاف خواست جمهورى اسلامى بگيرد و اگر انقلاب و نظام اسلامى هيچ كارى جز همين نكرده باشد، باز هم موفق بوده است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام وى ادامــه داد: سخنان پوتيــن را پس از ملاقات با رهبر معظم انقلاب بخوانيد تا اندازه عزت و اقتدار جمهورى اسلامى ايران روشن شود.

وی با اشاره به اینکه این عزت و اقتدار بايد حفظ شود و جايش هم حوزه هاى علميه است بیان کرد: حوزه هاى علميه در راهپيمايى با حركت خود نشان بدهند كه قدرت رهبرى جهان را دارند.

وى افزود: در همین راستا با وحدت و صميميت باید انتخاباتى برگزار كنيم كه مشت محكمى بر دهان آمريكا بزند.

تجلی دین داری و علم در امام خمینی(ره)

آیت الله واعظ طبسی از امام خمینی(ره) به عنوان شخصیتی جامع و کامل از منظر دین داری و علم یاد کرد و گفت: همه امتیاز و برجستگی امام خمینی(ره) در این بود که دین داری و علم، دانش و فقاهت در ایشان جایگاه بسیار برجسته ای داشت و برهمه علما و مراجع آن روز مقدم بودند.

وی با اشاره به نگرانی هایی که درباره ورود امام راحل به ایران اسلامی در ۱۲ بهمن ۵۷ وجود داشت، یاد آور شد: با وجود همه این ها، امام فرمودند: من باید به ایران بروم و در کنار برادرانم در مقابل دشمن خونخوار بایستم.

وی افزود: امام خمینی(ره) در نشان دادن قدرت معنوی در برابر دشمن، آن چنان به افرادی که قصد ربودن منابع ملی ما و برخی کشورها را داشتند، تودهنی زدند که هنوز هم مزه آن را در مشامشان حس می کنند.

وی با تاکید بر اینکه امروز هم همان ویژگی ها در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی متبلور است، اظهار کرد: اگر غیر از این بود، منطقه ما وضع دیگری پیدا می کرد.

آیت الله واعظ طبسی موضع گیری مقام معظم رهبری در برابر طرح های آمریکایی درباره سرنوشت سوریه را یاد آور شد و تاکید کرد: موضع گیری در برابر دولت آمریکا که همه کشورهای اروپایی نسبت به او احساس ضعف می کنند، بیانگر علم، ایمان و دین داری و تعهد رهبر معظم انقلاب نسبت به معیارهای اسلامی است.

اجازه جولان به افکار مسموم ندادیم

وی بیان کرد: در مقام نوکرى حوزه هاى علميه خراسان، نگذاشتم افرادی كه مى توانستند با افكارشان فضاى جامعه را ملتهب كنند، فرصت جولان پيدا كنند.

وى ادامه داد: امروز انتظار از حوزه هاى علميه انتظار بالايى است لذا اگر جايى اختلافى وجود دارد، ما بايد اين اختلاف را حل كنيم نه اينكه خودمان، اختلاف داشته باشيم.

وی با تاکید بر اینکه بای دل هایمان را نزدیک کنیم افزود: نباید در سخنرانی ها به گونه ای عمل کنیم كه جز زيان براى نظام اسلامى و جز زيان براى خودمان، حاصلى نداشته باشد.

آيت الله واعظ طبسی افزود: نصح و خيرخواهى با بيان قابل فهم مى تواند انسان هاى زيادى را جذب كند و اين انتظار از ما است كه با نصح و خيرخواهى صحبت كنيم.