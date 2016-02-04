سنتروم و پال از انتخابات آمریکا کناره گیری کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس گزارش ها، ریک سنتروم، از رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا کنار کشید.

این سناتور سابق جمهوری خواه از ایالت پنسیلوانیا، در اولین انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان که در ایالت آیوا برگزار شد، در بین نامزدهای جمهوری خواه مقام آخر را کسب کرد.

سناتور رند پال نیز روز چهارشنبه از رقابت های انتخابات ریاست جمهوری کنار کشید. این سناتور جمهوری خواه از ایالت کنتاکی، در اولین انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان که در ایالت آیوا برگزار شد، در بین جمهوری خواهان مقام پنجم را کسب کرد.

وی در سخنانی اعلام کرد که تلاش خود را روی انتخابات سنا در ایالت کنتاکی متمرکز می کند. سناتور پال در بیانیه خود گفته است که به حمل مشعل آزادی در سنای آمریکا ادامه می دهد.