به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتمداری شامگاه چهارشنبه در مراسم بزرگداشت شهید حاج حسین همدانی و نخستین یادواره یکصد و هشتاد و یک شهید مناطق حصار امام، کوی کوثر و اسلامشهر در همدان بابیان اینکه کسانی که برای دشمن فرش قرمز پهن می‌کنند نمی‌توانند به کانون‌های تصمیم‌ساز و تصمیم گیر وارد شوند، بیان کرد: این افراد به‌راحتی مملکت را خواهند فروخت.

وی بابیان اینکه نمونه بارز این افراد در فتنه ۸۸ وجود داشت، عنوان کرد: کسی که توانمندی داخلی را باور ندارد مملکت را خواهد فروخت.

مدیرمسئول روزنامه کیهان بابیان اینکه کسانی که فکرمی کنند برای اداره کشور و تولید باید از خارج مدیر وارد کرد سخت در اشتباهند، بیان داشت: این افراد ملت را خواهند فروخت.

کسی که با استکبار سر ستیز ندارد فرد شایسته‌ای برای ملت نخواهد بود

شریعتمداری بابیان اینکه چنین افرادی اهل ایستادگی و اهل دفاع از منافع ملی نخواهند بود، گفت: کسی که با استکبار سر ستیز ندارد فرد شایسته‌ای برای ملت نخواهد بود.

وی بابیان اینکه یکی از مسائل این روزها آن است که از عقبه پرشیبی عبور می‌کنیم، عنوان کرد: موقعیت این عقبه بسیار خطیر اما بی‌خطر است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان بابیان اینکه وقتی‌که عقبه‌ای را پشت سر می‌گذاریم تا به دستاوردهای آن برسیم تنش‌ها و سختی‌هایی به همراه خواهد داشت، بیان داشت: موقعیت خطیر و حساس و خطرناک است چون این تنش نشانه زوال است.

شریعتمداری بابیان اینکه دشمن از راه‌های زیادی برای نابودی ایران استفاده کرده است، گفت: دشمنی امریکا با ایران دشمنی ماهوی یعنی دشمنی ماهیت است.

وی بابیان اینکه زمانی که ما به حاکمیت خود در اسلام ناب تأکیدداریم دشمن به استکبار خود تأکید دارد، بیان کرد: طبق گفته امام علی(ع) نباید به خواب غفلت برویم چراکه دشمن بیدار است.

کودتا و حمله نظامی علیه ایران نتیجه‌ای نخواهد داشت

مدیرمسئول روزنامه کیهان بابیان اینکه طبق گفته امام علی(ع) هرکس به هنگام حمایت از ولی در خواب باشد با لگد دشمن بیدار خواهد شد، اظهار داشت: دشمن به این نتیجه رسیده که کودتا و حمله نظامی علیه ایران نتیجه‌ای نخواهد داشت.

شریعتمداری بابیان اینکه دشمنان قصد دارند از توانمندی ایران علیه آن استفاده کنند، افزود: دشمنان درپی بهره‌گیری از درون ایران هستند.

وی بابیان اینکه نفوذ یکی از دروازه‌ها و راهکارهای مهم و تأثیرگذار در این زمینه است، ادامه داد: مهم نیست که بدانیم نفوذ چیست بلکه باید بدانیم چگونه باید با آن مقابله کرد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان بابیان اینکه نفوذ در کانال‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌ساز مدنظر دشمن است، گفت: دشمن به دنبال این است که از توانمندی‌ها و امکانات ملت بدون هزینه، علیه ایران استفاده کند.

شریعتمداری بابیان اینکه وقتی در کانون‌های تصمیم‌گیری و تصمیم سازی نفوذ شود خطرآفرین خواهد بود، افزود: سید اسدالله مدنی، بنی‌صدر و غیره در دوره اول ریاست جمهوری نمونه بارز این افراد هستند.

وی بابیان اینکه دشمنان می‌خواهند از واسطه و میانجی‌ها علیه ایران استفاده کنند، بیان کرد: سابقه و مسئولیت افراد در جامعه، راه‌های شناسایی افراد خواهد بود.

مدیرمسئول روزنامه کیهان بابیان اینکه اگر این افراد از خط امام و نظام فاصله بگیرند برای شکار شدن توسط دشمن آماده خواهند بود، بیان داشت: زمانی این افراد شکار شدند می‌بینیم که سابقه او مثبت است اما موضع او موافق مواضع دشمن است.

اگر فردی با خط اصلی نظام فاصله بگیرد حریف او را به دوستی می‌گیرد

شریعتمداری بابیان اینکه زمانی که فرد توسط دشمن شکار شد تابلو و شناسنامه او با یکدیگر متفاوت است، عنوان کرد: اگر فردی با خط اصلی نظام فاصله بگیرد حریف او را به دوستی می‌گیرد.

وی بابیان اینکه برخی افراد تابلوی خودی اما زبان دشمن رادارند، گفت: باید مواضع طرف را با مبانی نظام و انقلاب مقایسه کرد و در صورت فاصله مبانی او با نظام باید او را ترد کرد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان بابیان اینکه باید دیدگاه تکرار شده امام را به‌عنوان خط اصلی در نظر بگیریم، عنوان کرد: ویژگی منافقان این است که چهره خود را می‌پوشانند اما به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند.

شریعتمداری بابیان اینکه اگر افرادی بدسابقه تابلوهای جدیدی را بلند کردند باید به آن‌ها شک کرد، گفت: کفش دزد را پیش‌نماز نخواهند کرد.

وی بابیان اینکه این افراد نباید وارد کانون‌های تصمیم‌ساز شوند، افزود: برای شناسایی این افراد باید به سابقه آن‌ها مراجعه کرد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان بابیان اینکه مجلس ششم علیه حاکمیت موضع گرفتند، ادامه داد: انگار کنگره آمریکا از روی مجلس ششم کپی شده چراکه هرلحظه مصوبه‌ای علیه نظام دارد.

شریعتمداری بابیان اینکه اگر مراجعه به سابقه برای شبیه‌سازی باشد غلط و اگر برای شبیه یابی باشد صحیح است، بیان کرد: کسانی که ولی را بدون عدالت تعریف می‌کنند برای نظام قابل‌اعتماد نیستند.

وی بابیان اینکه کسانی که ولی را بدون عدالت می‌خواهند به دنبال حکومت اشرافی ازدست‌رفته خود هستند، بیان داشت: تاریخ نشان داده که ناکسان تحت سلطه دشمن خواهند رفت که نمونه بارز این افراد در فتنه ۸۸ مشاهده شد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان بابیان اینکه آمریکا را باید در غزه، یمن، و محلات فقیرنشین آمریکا مشاهده کرد، افزود: ثروت آمریکا فقط متعلق به یک درصد مردم است.

آمریکا ایران را فقیر، ضعیف، نوکر، وابسته و فاقد امنیت می‌خواهد

شریعتمداری بابیان اینکه آمریکا ایران را فقیر، ضعیف، نوکر، وابسته و فاقد امنیت می‌خواهد، گفت: طبق گفته امام اگر دیدیم کسانی دلشان با آمریکا است، نباید به آن‌ها رأی داد.

وی بابیان اینکه فضاسازی یکی از بحث‌های مهم است، عنوان کرد: یکی از ترفندهای دشمن این است که اندک خود را زیاد جلوه می‌دهد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان بابیان اینکه تشییع بی‌نظیر پیکر شهید سردار همدانی برای پاسداشت شهدا بود، بیان کرد: مردم نشان دادند که برای پاسداشت خون شهدا به میدان آمده‌اند.

شریعتمداری بابیان اینکه اگر کسی احساس کند نظرش در جامعه اقلیت است ترجیح می‌دهد نظر خود را مطرح نکند، بیان داشت: اگر بخواهیم دیدگاهی در جامعه مطرح نشود و به میدان نیاید باید آن دیدگاه را در اقلیت قرار دهیم.

وی بابیان اینکه نباید اجازه دهیم فضا در اختیار دشمن قرار گیرد، بیان کرد: ایجاد رعب یکی از موارد و هدف‌های مدنظر دشمن است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان بابیان اینکه یکی از راهکارهای نفوذ ارائه الگوی تقلبی یا ارائه الگوی غیرواقعی است، ادامه داد: به الگوی غیرواقعی الگوی نفوذ از راه دور نیز گفته می‌شود چراکه دشمن از راه دور در درون نفوذ می‌کند.

اگر نقاط منفی قرارداد بیشتر از نقاط مثبت باشد نمی‌توان آن را به‌عنوان الگو مدنظر قرارداد

شریعتمداری به توافقات و مذاکرات هسته‌ای نیز اشاره کرد و گفت: اگر نقاط منفی قرارداد بیشتر از نقاط مثبت باشد نمی‌توان آن را به‌عنوان الگو مدنظر قرارداد.

وی بابیان اینکه دیدن الگویی قابل استناد است که بیشتر بخش آن مثبت باشد، بیان داشت: درصورتی‌که نقاط مثبت یک قرارداد بیشتر باشد می‌توان آن را به‌عنوان الگو قرارداد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان بابیان اینکه در بحث برجام نیز برخی پی‌درپی گفتند که می‌توان برجام را به‌عنوان الگو قرارداد درحالی‌که نقاط مثبت این توافق بیشتر از نقاط منفی آن نیست، گفت: برجام فتح الفتوح نیست و برجام در تاریخ ایران بی‌نظیر نیست.

وی بابیان اینکه حضرت آقا از پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان بعثت دوباره یادکردند، افزود: تعبیر حضرت آقا از انقلاب یک تعبیر زیبا و حکیمانه است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان بابیان اینکه کسی که با انقلاب و امام و ولایت بیعت کند با رسول خدا بیعت کرده است، گفت: باید نقطه‌ای که در آن ایستاده‌ایم را بشناسیم چراکه در غیر این صورت نمی‌توانیم راه اصلی را پیش بگیریم و درنهایت گمراه خواهیم شد.