«ماکسیم چیگائف»صدرنشین شد/ایران قهرمان اروپا را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که شامگاه چهارشنبه با حضور ۱۷۶ شطرنج باز در محل هیئت شطرنج خراسان رضوی دنبال شد احسان قائم مقامی با شکست مواجه شد اما مرصاد خداشناس توانست قهرمان شطرنج اروپا را شکست دهد.

هفتمین دور ششمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی این دور از مسابقات در حالی برگزا ر شد که می توان مهم ترین مسابقه روز گذشته را بین مرصاد خداشناس و «سرگئی تی بیاکف» دانست که در نهایت و در یک مسابقه بسیار حساس و عجیب مرصاد خداشناس نوجوان مشهدی توانست قهرمان سابق اروپا را شکست دهد

همچنین از بازی مهم این رقابت ها در هفتمین دور ششمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی شکست احسان قائم مقامی توسط «ویرجینیوس گرابلیسکاس» بود.

گفتنی است در پایان دور هفتم مسابقات، استاد بین المللی «ماکسیم چیگائف» از روسیه با ۶.۵ امتیاز، استاد بزرگ «پاول مالتین» از روسیه با ۶ امتیاز، استاد بزرگ «مراب گاگوناشویلی» از گرجستان با ۶ امتیاز، استاد بین المللی «ویرجینیوس گرابلیسکاس» از لیتوانی با ۶ امتیاز و «مرصاد خداشناس» از ایران با ۶ امتیاز به ترتیب و بر اساس امتیازشکنی بهتر اول تا پنجم شدند.

مهم ترین نتایج بازی های دور هفتم را به این شرح است:ماکسیم چیگائف یک- الکساندرا زوبارف صفر-پاول مالتینره۰.۵- دیمتری بوچارف ۰.۵- قدیر حسینوف۰.۵- وگار رسولف ۰.۵-سرگئی تی بیاکف صفر- مرصاد خداشناس یک و همچنین احسان قائم مقامی صفر و ویرجینیوس گرابلیسکاس یک امتیاز است.