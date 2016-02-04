سيزدهمين دوره مسابقات کشتی بین المللی شهید هاشمی نژاد آغاز شد

رييس هيئت کشتي بهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سيزدهمین دوره مسابقات کشتی بین المللی آزاد جام شهید هاشمی نژاد با حضور ۱۱۵ کشتی گیر از چهار وزن اول از صبح پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه در بهشهر آغاز شد.

شهرام جعفری اظهار داشت: در وزن ۵۰ کیلوگرم ۲۰ کشتی گیر، در وزن ۶۰ کیلوگرم ۴۰ کشتی گیر، در وزن ۷۴ کیلوگرم ۴۱ کشتی گیر و در وزن ۹۶ کیلوگرم ۲۰ کشتی گیر به روی باسکول رفتند و رقابت خود را از صبح امروز برای کسب عناوین برتر آغاز کردند.

وي گفت: در این رقابت‌ها ۱۶ تیم داخلی از مازندران و استان‌های مختلف شرکت دارند که ۱۲ استان برتر به همراه چهار تیم از مازندران به روی تشک می‌روند.

رئيس هيئت کشتي بهشهر گفت: برای اولین بار چهار تیم خارجی شرکت می کنند که داغستان روسیه و آذربایجان هر کدام با ۱۵ کشتی گیر، ارمنستان با ۱۰ کشتی گیر و گرجستان با پنج کشتی گیر حضور یافته‌اند.

سيزدهمین دوره مسابقات کشتی بین المللی شهید هاشمی نژاد روز ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه در سالن شهيد هاشمي نژاد بهشهر برگزار می‌شود.