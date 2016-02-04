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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۱۹

در لیگ بر‌تر فوتبال امیدهای کشور؛

تیم صبای قم در خانه برابر ایران جوان بوشهر مغلوب شد

تیم صبای قم در خانه برابر ایران جوان بوشهر مغلوب شد

قم - تیم فوتبال صبای قم در هفته شانزدهم لیگ بر‌تر فوتبال امیدهای کشور در خانه برابر تیم فوتبال ایران جوان بوشهر شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم لیگ بر‌تر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور برگزار شد و در یکی از بازی‌ها در قم تیم صبای قم شکستی غیرمنتظره را برابر ایران جوان بوشهر تجربه کرد.

در این مسابقه که شامگاه چهارشنبه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد تیم صبای قم با نتیجه ۲ بر صفر برابر ایران جوان بازنده شد تا به روند موفقیت‌های اخیر خود پایان دهد.

شاگردان حسین گنجیان در این بازی تلاش زیادی برای کسب نتیجه مطلوب داشتند اما در ‌‌نهایت برابر حریف بوشهری غافلگیر شدند و نتوانستند از امتیاز بازی در خانه استفاده کنند.

صبا در حالی در این مسابقه در زمین خودی بازنده شد که در بازی رفت در بوشهر و در اوج بحران، ایران جوان انتهای جدولی را شکست داده بود و انتظار کسب پیروزی از این تیم می‌رفت.

صبا تا پایان لیگ بر‌تر امید ۶ بازی دیگر در پیش دارد و در تلاش است با جمع آوری امتیازات لازم خود را در لیگ بر‌تر حفظ کند.

لیگ بر‌تر فوتبال امیدهای کشور با حضور ۱۲ تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و ۲ تیم انتهای جدول به لیگ دسته اول سقوط خواهند کرد.

کد مطلب 3041747

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