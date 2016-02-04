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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۲

نعمت‌زاده:

رفع محدودیت منابع مالی ایران بااتصال به شبکه‌های بانکی بین المللی

رفع محدودیت منابع مالی ایران بااتصال به شبکه‌های بانکی بین المللی

سنندج- وزیرصنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: امیدواریم محدودیت منابع مالی ایران با اتصال به شبکه‌های بانکی بین المللی رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده صبح امروز در حاشیه بهره برداری از شهرک صنعتی تخصصی پتروشیمی کردستان در جمع خبرنگاران گفت: کردستان پتانسیل های فراوانی در حوزه صنعت دارد و از سرمایه‌گذاران دعوت به سرمایه گذاری در این استان می کنیم.

وی عنوان کرد: در کردستان قرار است واحد فولاد هم به منظور بهره برداری از معادن استان احداث شود چراکه کردستانی یکی از استان های مستعد کشور در زمینه معادن است.

وی اظهارداشت: عملیات اکتشاف معادن در این استان را داریم تکمیل می کنیم تا مردم با اطلاعات و آگاهی کامل اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وزیرصنعت، معدن و تجارت لازمه رفع بیکاری در کشور و به تبع در کردستان را سرمایه گذاری ذکر کرد و گفت: با توافق های صورت گرفته شده با کشورهای ۱+۵ موانع سرمایه گذاری خارجی برداشته شده است.

نعمت زاده افزود: حال باید برای رفع موانع داخلی سرمایه گذاری تلاش کنیم و این مهم با همدلی و همکاری تحقق می پذیرد.

وی با بیان اینکه وظیفه مسئولان تسهیل و هدایت سرمایه گذاری است، اظهارداشت:یکی از محدودیت های جدی موجود در کشورما منابع مالی است که امیدواریم با اتصال به شبکه بانکی بین المللی این مشکل هم رفع شود.

کد مطلب 3041764

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