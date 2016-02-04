به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده صبح امروز در حاشیه بهره برداری از شهرک صنعتی تخصصی پتروشیمی کردستان در جمع خبرنگاران گفت: کردستان پتانسیل های فراوانی در حوزه صنعت دارد و از سرمایه‌گذاران دعوت به سرمایه گذاری در این استان می کنیم.

وی عنوان کرد: در کردستان قرار است واحد فولاد هم به منظور بهره برداری از معادن استان احداث شود چراکه کردستانی یکی از استان های مستعد کشور در زمینه معادن است.

وی اظهارداشت: عملیات اکتشاف معادن در این استان را داریم تکمیل می کنیم تا مردم با اطلاعات و آگاهی کامل اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وزیرصنعت، معدن و تجارت لازمه رفع بیکاری در کشور و به تبع در کردستان را سرمایه گذاری ذکر کرد و گفت: با توافق های صورت گرفته شده با کشورهای ۱+۵ موانع سرمایه گذاری خارجی برداشته شده است.

نعمت زاده افزود: حال باید برای رفع موانع داخلی سرمایه گذاری تلاش کنیم و این مهم با همدلی و همکاری تحقق می پذیرد.

وی با بیان اینکه وظیفه مسئولان تسهیل و هدایت سرمایه گذاری است، اظهارداشت:یکی از محدودیت های جدی موجود در کشورما منابع مالی است که امیدواریم با اتصال به شبکه بانکی بین المللی این مشکل هم رفع شود.