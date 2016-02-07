افشین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از این منطقه به احداث پتروشیمی چهارم کرمانشاه اختصاص داده شده که پس از واگذاری به یک شرکت خصوصی کلنگ زنی آن همزمان با دهه فجر امسال انجام خواهد شد.

وی افزود: بخشی نیز مربوط به تبادل کالا و امور گمرکی است و به دنبال این هستیم با فراهم کردن شرایط نیروهای گمرک در منطقه استقرار پیدا کنند.

کریمی تصریح کرد: با استقرار نیروهای گمرک و فراهم شدن شرایط، برخی از کارخانجات نظیر کاشی کاژه که در امر صادرات مشغول هستند می توانند کارهای گمرکی خود را در همین منطقه ویژه اسلام آباد غرب انجام دهند.

فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب به انتخاب هیئت مدیره جدید از سوی مدیر عامل منطقه ویژه اشاره کرد و گفت: احداث پالایشگاه های کوچک در منطقه ویژه نیز از سوی مدیر عامل و هیئت مدیره جدید مورد توجه قرار گرفته و از سوی آنان دنبال می شود.

کریمی گفت: احداث اولین پالایشگاه کوچک منطقه هم اکنون در دست اجرا است و بخشی از سازه های آن بنا شده است، ضمن اینکه در صورت استقرار نیروهای گمرک کارهای مربوط به تبادل کالا و امور گمرکی نیز در منطقه انجام خواهد شد.

وی پتروشیمی چهارم کرمانشاه را به عنوان یکی از ابر پروژه های استان معرفی کرد و گفت: قطعا با راه اندازی واحدهای مختلف منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب شاهد اشتغالزایی برای چندین هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده و این منطقه می تواند در توسعه منطقه تاثیر زیادی داشته باشد.