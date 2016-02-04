تجربه گرانسنگ مقاومت عراق در خدمت حشد الشعبی

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- سید مجتبی حیدری: در یادداشتی که یک کارشناس مسائل غرب آسیا در اختیار مهر قرار داد به جایگاه حشد الشعبی در موفقیت های عراقی ها علیه گروه های تکفیری اشاره کرده است:

پیروزی های پیاپی حشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) بیانگر این نکته است که آمریکا و ائتلاف ضد داعش هیچ تصمیمی برای از بین بردن سگ دست اموز خود نداشته و ندارند و فقط اشتباهی برای داعش سلاح می ریزند و اشتباهی نیروهای حشد الشعبی را هدف قرار می دهند اما نیروهای جوان و تقریباً کم تجربه حشد الشعبی با کمترین امکانات اما با ایمان راسخ پیروزی های مختلفی همچون امرلی، جرف الصخر و بیجی را رقم می زنند.

بر هیچکس پوشیده نیست حشد الشعبی با فتوای مرجع بزرگ نجف ایت الله سیستانی و حکم جهاد کفایی ایشان شکل گرفت انهم در زمانی که داعش یک شبه توانسته بود بخش مهمی از خاک عراق از جمله موصل دومین شهر بزرگ این کشور را تصرف کند.

این حکم جهاد ولوله ای را در عراق به راه انداخت و در چندین شهر تجمعاتی در حمایت از حکم ایت الله سیستانی به راه افتاد و جوانان زیادی برای حضور در حشد الشعبی ثبت نام کردند و شماری نیز راهی جبهه ها شدند اما نکته ای بسیار مهم در این میان مغفول مانده است و ان حضور نیروهای مقاومت در سامرا و خارج کردن داعش از این شهر است جالب اینکه داعش تا دویست قدمی حرمین عسکریین رسیده بود.

گروه های مقاومت اسلامی که پس از اشغال عراق توسط آمریکایی ها شکل گرفته و به اذعان آمریکایی ها خسارت فراوانی به انها زده بود در لحظات اول شکل گیری داعش برای مقابله با این گروهک تروریستی به پا خواستند این نیروها عمدتا همان هایی بودند که در سوریه نیز حضور پیدا کرده و جزء مهمی از مدافعان حرم بودند.

نیروهای مقاومت عراق که رسما خود را ره رو و وفادار به امام خامنه ای معرفی می کنند پس از فتوای ایت الله سیستانی نقشی بسیار بزرگی ایفا کردند انها علاوه بر اموزش دادن جوانان داوطلب، شاکله اصلی حشد الشعبی را تشکیل و عملیات مشترک را آغاز کردند از همین رو بیهوده نیست اگر بگوییم حشد الشعبی مدیون مقاومت عراق است.

هم اکنون سپاه بدر، کتائب حزب الله، عصائب اهل حق و نجباء مهمترین نیروهای مقاومت هستند که همراه با گروههای دیگر شیعی و عشایر اهل تسنن و کردهای فیلی و ختی مسیحیان مجموعه حشد الشعبی را تشکیل می دهند.

رسانه های غربی و عربی حامی غرب پس از پیروزی های بزرگ حشد الشعبی به دنبال همسان سازی داعش با حشد الشعبی هستند و جنایتهای داعش را به نام گروههای مقاومت منتشر می کنند اما در داخل عراق و پس از برخورد بسیار کریمانه حشد الشعبی امروز جوانان اهل تسنن بیش از دیگران به ان می گروند و بیش از هر نام دیگری نام حشد الشعبی و نیروهای مقاومت محبوب دلهای عراقی هاست