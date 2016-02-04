پذیرش ۳۰۵ هزار نفر در دوره های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای آموزش مهارتی بهمن ماه دانشگاه علمی کاربردی از ۱۴ بهمن ماه آغاز شده است و تا ۲۰ بهمن ماه ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون تعداد ۳ هزار و ۳۸۲ نفر در دوره های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: در مجموع تعداد ۳۰۵ هزار و ۳۳۲ نفر در این دوره ها پذیرش می شوند که از این تعداد ۱۶۱ هزار و ۶۱۹ نفر به صورت سهمیه آزاد و تعداد ۱۴۳ هزار و ۷۱۳ نفر به صورت سهمیه شاغلین پذیرش خواهند شد.

توکلی گفت: اطلاعیه سازمان سنجش حاوی شرایط عمومی و اختصاصی و نحوه ثبت نام برای پذیرش در دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای آموزش مهارتی بهمن ماه دانشگاه علمی کاربردی از روز سه شنبه ۱۳ بهمن ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته شده است.

وی افزود: ثبت نام در این دوره ها منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org صورت می گیرد.