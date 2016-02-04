۸ بانوی البرزی به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شدند

محمد نوذری در گفتگو با مهر، اظهار کرد: پيكارتكواندوكاران برای ورود به اردوی تيم ملی جهت شركت در بيست و دومين دوره مسابقات قهرمانی آسيا درسال ۲۰۱۶ طی دو روز گذشته با حضور كادر فنی تیم ملی در تهران برگزار شد.

وی افزود: در پایان این مسابقات در دو بخش کیوروگی و پومسه ۸ تکواندو کار البرزی با کسب عناوین برتر به جمع نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی رسیدند.

نوذری به اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی از استان البرز اشاره کرد و گفت: در بخش کیوروگی بهاره ندرخانلو، فاطمه مصطفایی، هانیه اخلاقی و مریم سهرابی به جمع نفرات اردونشین راه یافتند.

وی به دعوت شدگان البرزی در بخش پومسه اشاره کرد و گفت: در این بخش نگین گیل سمایی، بهاره قادریان، آتوسا فرهمند و فریبا نظم ده از سوی کادر فنی تیم ملی انتخاب و به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

رییس هیئت تکواندو استان البرز با بیان اینکه هدايت تیم ملی بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۶ برعهده مهرو كمرانی مربی شایسته البرزی است، گفت: امید می رود با هدایت فنی این مربی مجرب تیم ملی کشورمان سکوی برتر مسابقات قاره کهن را از آن خود کند.

وی در پایان تصریح کرد: بیست و دومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی بانوان آسیا ۴ و ۵ اردیبهشت سال آینده در مانیل فیلیپین برگزار خواهد شد.