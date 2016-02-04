به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر جوانان لرستانی با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد دیدار می کنند.

دیدار جوانان استان لرستان و اعضا مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان با آیت الله سید احمد میرعمادی همزمان با روز شنبه ۱۷ ام بهمن ماه امسال راس ساعت ۱۶ عصر خواهد بود.

بنا بر این گزارش، مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان نزدیک به هشت سال است که فعالیت خود را در استان آغاز و تاکنون چندین برنامه بزرگ و کوچک در حوزه جوانان را برگزار کرده است، برنامه هایی که هر کدام بخشی از جامعه هدف را تحت پوشش قرار داده است.

همایش علمی «جوانان، ولایت و معنویت»، جشنواره تجلیل از ۳۱۳ جوان برتر و برگزیده لرستان، همایش بین المللی «الگوی اسلامی جوان ایرانی» و گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی لرستان، همایش بزرگ جوانان مساجد و محلات استان لرستان، جشنواره فعالیتهای فرهنگی خودجوش جوانان مومن و انقلابی استان لرستان از جمله برنامه های برگزار شده توسط این مجمع بوده است.