۲۵ پروژه عمرانی در شهرستان ملکشاهی افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی معاون عمرانی استانداری ایلام صبح پنجشنبه در آیین افتتاح طرحهای شهرستان ملکشاهی اظهار داشت: ۲۵ پروژه عمرانی، خدماتی، زیربنایی و تولیدی در شهرستان ملکشاهی با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال افتتاح و یا کلنگ زنی شده است.

وی با تبریک دهه فجر و پیروزی تیم هسته ای کشورمان در مذاکره با ابرقدرتها، این پیروزی را سرآغاز شکل گیری روابطی نوین در تاریخ انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: سال ۹۴ سال شکوفایی تاریخی ایران در نظام بین الملل است که روحیه تعامل و صلح طلبی ایران را به کل دنیا مخابره کرد.

پولادی بیان کرد: امروز ما در مقابل نسل آینده مسئول هستیم چرا که جوانان ایران در سال ۴۲ با انتقال رویدادها و ارزش های نهضت اسلامی ایران هم پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زدند و هم دوران دفاع مقدس را با قدرت ایمان همان جوانان پشت سرگذاشتیم، اکنون نوبت ماست که در دوران انقلاب و دفاع مقدس حضور داشتیم این تجربه و خاطرات را بازگو کنیم و به نسل بعد برای بقای نظام اسلامی انتقال دهیم تا جوانان آینده ما با ارزش های محوری ایرانی و اسلامی و دلاور مردیهای دوران انقلاب و دفاع مقدس آشنا شوند.

افتتاح بلوار ورودی شهر قلعه جوق ملکشاهی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان میدان و بلوار، ۲۸۰ میلیون تومان روکش و آسفالت و ۸۰ میلیون تومان ست ورزشی، افتتاح کارگاه آموزشی قالی بافی مدد جویان کمیته امداد با ۶۵ کارآموز و بیش از ۳۰ میلیون تومان اعتبار و افتتاح طرح های صندوق کار افرینی امید در سطح شهرستان از دیگر طرح های افتتاحی سفر معاون عمرانی استاندار به شهرستان ملکشاهی بود.