به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز در نشست معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در محل وزارت بهداشت در تشریح وضعیت اجرای بسته تحول و نوآوری آموزش پزشکی، گفت: مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، تاکید مقام معظم رهبری است و ما باید بتوانیم با اجرای آن، سرفصل‌های دوازده‌گانه تحول و نوآوری را اجرایی کنیم تا در نهایت با ایجاد یک فضای فرهنگی مناسب، ذهن دانشجویان و استادان را برای این مأموریت‌ها آماده کنیم.

وی افزود: در این سرفصل‌ها ما باید به مرجعیت علمی، آموزش پاسخگو، اخلاق حرفه‌ای، بین‌المللی‌سازی، مجازی‌سازی، ارتقای نظام ارزیابی و در نهایت اعتباربخشی این بسته‌ها دست پیدا کنیم. با ۱۸۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی در ۶۵ مرکز و ۱۸ هزار عضو هیات علمی، باید بتوانیم یک فضای تحولی مناسب برسیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به حجم کار معاونت‌های آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: ۱۳۷ هزار نفر در سال در آزمون‌های وزارت بهداشت شرکت می‌کنند و ممکن است بخشی از این داوطلبان اعتراض نیز داشته باشند که باید به طور مناسب آن را مدیریت کرد. ۵۰ درصد مکاتبات سیستم وزارت بهداشت مربوط به حوزه آموزش است که این نشان از حجم فعالیت در این بخش دارد.

لاریجانی گفت: دبیرخانه‌های تخصصی کارهای متعددی در دست دارند و به زودی متد بازدیدهای دبیرخانه‌ها از مراکز آموزشی تغییر می‌کند.

وی با اشاره به توجه به اسناد بالادستی در تدوین سند آمایش سرزمین دانشگاه‌ها، یادآور شد: هر دانشگاهی باید بداند که کجا قرار گرفته و به کجا می‌رود. در حال حاضر مأموریت‌هایی احصاء شده است و به دانشگاه‌ها واگذار شده اما می‌توانیم برخی مأموریت‌های جدید به آنها بسپاریم و یا مأموریت‌های قبلی را تعدیل کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: شبکه‌های آموزشی باید توسط مناطق آمایش، گسترش پیدا کنند تا مدل‌های همکاری ایجاد شود چرا که این یک فرصت کلیدی برای دانشگاه‌هاست تا بتوانند مشکلات مراکز آموزشی خود را در هر استان حل کنند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه هیچ نهادی غیر از وزارت بهداشت، مصوبه آمایش سرزمین ندارد گفت: گزارش اول سالیانه آمایش سرزمین سلامت، اردیبهشت ماه ۹۵ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.

اتمام ارزیابی مراکز آموزشی وزارت بهداشت تا پایان سال

وی خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد: قبل از پایان سال، ارزیابی مراکز و بیمارستان‌های آموزشی باید به اتمام برسد. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مراکز آموزشی را و دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان‌های آموزشی را اعتباربخشی و ارزیابی خواهند کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل شورای مشاوران و شورای فناوری اطلاعات در حوزه آموزشی وزارت بهداشت، گفت: فرآیندهای حوزه آموزشی، بازنگری شده و بسیاری از آنها کاهش یافته و انتظار این است که هر دانشگاه، ترجمان آموزشی خود را به طور مشخص تعیین کند.

لاریجانی با اشاره به موضوع مرجعیت علمی و توجه آن از سوی دانشگاه‌ها، اظهار کرد: ۳۰ درصد تولیدات علمی منطقه توسط ایران انجام می‌گیرد و این در حالی است که ۳۳ درصد تولیدات علمی کشور توسط حوزه علوم پزشکی صورت می‌گیرد و این در حالی است که ما ۱۲ درصد هیأت علمی کشور را داریم.

وی افزود: پس برای کسب مرجعیت علمی باید در حوزه‌های اختصاصی، فعالیت کنیم و در این راستا مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی به زودی راه‌اندازی می‌شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: تحول و نوآوری آموزش پزشکی در همه صحنه‌های دانشگاهی باید نمود پیدا کند و از همین رو در جشنواره شهید مطهری امسال، محورهای اصلی بر مبنای تحول و نوآوری خواهد بود.

لاریجانی با اشاره به تدوین دو کتاب مرجع دندانپزشکی گفت: در تحصیلات دکترای حرفه‌ای، امکان تدوین کتب وجود دارد و باید بتوانیم در حوزه‌های آموزش عمومی، کتب مرتبط را بر اساس نیازهای بومی خودمان تدوین کنیم.

وی با تاکید بر اینکه انتظار این است که مناطق آمایشی، ظرفیت‌های خود را شناسایی کنند، یادآور شد: وضعیت تربیت نیروی انسانی تخصصی و فوق‌تخصصی در حال حاضر در کشور معقول است، اما باید هر منطقه آمایشی بداند که چه مقدار توسعه در هر بخشی انجام می‌دهد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: دانشجوی پزشکی باید هر چه زودتر در مسیر مواجهه با مردم قرار گیرد. یک دانشجوی پزشکی باید هم کمپ ترک اعتیاد را ببیند و هم آزمایشگاه برود، چرا که در آینده باید بتواند نیازهای همه مردم چه در پایین شهر و چه در بالای شهر را رفع کند؛ پس باید نگاهمان را عوض کرده و دانشجو را برای مواجهه با مسائل مختلف آماده کنیم.

راه اندازی رشته پزشک خانواده در 8 دانشگاه

لاریجانی از راه‌اندازی رشته تخصص پزشک خانواده در هشت دانشگاه خبر داد و گفت: ۷۰ نفر به زودی در این رشته مشغول به تحصیل می‌شوند.

وی با اشاره به موضوع توسعه آموزش پرستاری خاطرنشان کرد: ما نباید خود را درگیر مناقشات حوزه پرستاری کنیم. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مسئول بررسی آموزش پرستاری است و به زودی کارهای مهمی که در این حوزه انجام گرفته را نهایی کرده و به سایر دانشگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره برآورد نیروی انسانی در حوزه علوم پزشکی، گفت: ما محاسبات خودمان را در این حوزه اصلاح کردیم. دانشگاه‌ها هم باید میزان نیروی انسانی خودشان را بدانند و در اطلاعات محیطی خود احاطه کامل داشته باشند.

لاریجانی از تشکیل کمیته‌های راهبردی برای تدوین راهنماهای بالینی با همکاری معاونت درمان خبر داد و گفت: تمامی دانشگاه‌ها باید ضمن تشکیل این کمیته، این کار را با همکاری معاونت درمان خودشان سامان دهند.

وی با اشاره به اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم گفت: این اعتباربخشی با استفاده از مناطق آمایشی صورت می‌گیرد و در ۱.۵ ماه باقی‌مانده تا پایان سال، ۳۶۰ مرکز آموزش مداوم فعال در کشور باید مورد اعتباربخشی قرار گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین به برنامه‌های حمایتی نخبگان و استعداد درخشان، توانمندسازی دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارتقای برنامه‌های این حوزه به عنوان فعالیت‌های مهم حوزه آموزشی اشاره کرد.

ابلاغ آیین نامه آموزش مهارتی علوم پزشکی

لاریجانی از ابلاغ آئین‌نامه آموزشی مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی خبر داد و گفت: این آئین‌نامه به زودی ابلاغ می‌شود و بر اساس آن با وزارت علوم تفاهم کردیم تا حوزه علمی کاربردی دیگر به حوزه مهارتی پزشکی وارد نشود و درعوض ما این حوزه را توسعه می‌دهیم.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری برنامه‌های آموزشی گفت: تمامی برنامه‌ها باید تا آخر سال بازنگری شوند و مُهر سال ۹۴ بر آنها درج شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به مأموریت‌های مشترک مناطق آمایشی، اظهار داشت: شورای عالی اخلاق باید در دانشگاه‌ها و مناطق تشکیل شود.

لاریجانی افزود: با حوزه بین‌الملل وزارت بهداشت تفاهم کرده‌ایم که نقشه آمایش بین‌الملل دانشگاه‌ها بر اساس همکاری‌های بین‌المللی تدوین شود.

وی با اشاره به پیگیری تشکیل مراکز سنجش منطقه‌ای یادآور شد: مناطق باید این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند چرا که ما به زودی مجوز برگزاری امتحانات بین‌المللی را از مراکز معتبر خارجی اخذ می‌کنیم. این موضوع هم برای دانشگاه‌ها درآمدزاست و هم در آمایش بین‌المللی آنها تاثیرگذار است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تغییرات اجرایی در بحث انجمن‌های علمی علوم پزشکی، گفت: آئین‌نامه‌ای برای انتظام و انتخابات انجمن‌های علمی پزشکی به زودی ابلاغ می‌شود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: قطب‌های علمی نیازمند بازبینی هستند و آنهایی که در توسعه آموزش پزشکی کمک می‌کنند را توسعه می‌دهیم.

وی با اشاره به موضوع اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: باید در زمینه اخلاق حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری جدی صورت گیرد، چرا که کافی نیست یک فرد تنها مهارت داشته باشد، بلکه باید یاد بگیرد که چطور با محیط خود تعامل پیدا کند. در همین زمینه یک دستورالعمل درباره ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه‌ای دستیاران تهیه شده که از دانشگاه‌ها می‌خواهیم نقد و نظر خود را در این باره اعلام کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت نامناسب خروج دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در کشورهای خارجی، گفت: متأسفانه برخی از کلاس‌های دانشکده‌های دندانپزشکی در فیلیپین را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند؛ این به معنی است که آنها دانشجوی دیگری نداشته و آنقدر دانشجوی ایرانی دارند که درآمد خود را از ایرانی‌ها کسب می‌کنند.

لاریجانی گفت: یک دانشکده هندی با نام «راجیو گاندی» از دانشجویان ایرانی ۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. ما اعتبار این دانشگاه را لغو کردیم و از آن زمان رئیس دانشگاه در نامه‌های متعدد به ما اعلام کرده که ما مشکلات دانشگاه خود را تصحیح می‌کنیم که تمام این کارها به دلیل درآمد آن دانشگاه از ایرانی‌ها است.

وضعیت پذیرش دانشجوی خارجی بد است

وی افزود: در عین حال وضعیت پذیرش دانشجوی خارجی ما بسیار بد است و باید بتوانیم خودمان را در حوزه بین‌الملل بشناسانیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: در حال حاضر ۲۰۵ برنامه آموزشی به زبان انگلیسی ترجمه شده است و تا پایان سال نباید هیچ برنامه ترجمه نشده‌ای وجود داشته باشد و دانشگاه‌های علوم پزشکی برنامه‌های خود را در سامانه «EducationIran» بارگزاری کنند.

وی با اشاره به راه‌اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی گفت: با تعیین هیأت امنا، دفتر و برنامه‌های راهبردی این دانشگاه مشخص شده است و به زودی راه‌اندازی می‌شود.

لاریجانی افزود: دانشگاه‌ها بدانند این دانشگاه رقیب آنها نیست و تمامی برنامه‌هایی که دانشگاه‌ها در استان‌های خود دارند و ظرفیت کشوری دارد، می‌تواند به کمک این دانشگاه توسعه پیدا کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، الکترونیکی شدن آزمون‌های علوم پزشکی را مهم دانست و گفت: در حال حاضر یک آزمون پیش‌کارورزی به صورت الکترونیک با عنوان پایلوت در حال راه‌اندازی است و به زودی با برطرف شدن اشکالات آن، دانشگاه‌های دیگر هم می‌توانند از این مدل استفاده کنند؛ چرا که انتظار داریم دانشگاه‌ها به سمت الکترونیکی شدن آزمون‌های خود حرکت کنند.

وی با تاکید بر ابلاغ استانداردهای آموزش بالینی گفت: متأسفانه دانشگاه‌ها به این موضوع کم توجهی کرده‌اند درحالی‌که این دستورالعمل و دستورالعمل استانداردهای کالبدی باید به طور جدی منتشر شده و در معرض دید اساتید و دانشجویان قرار گیرد.

لاریجانی از رتبه‌بندی دانشکده‌های دندانپزشکی خبر داد و گفت: این موضوع تا پایان سال به نتیجه می‌رسد.

نامه به رئیس جمهور برای زیرساخت دانشگاهها

معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین از نامه به رئیس‌جمهور درباره سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: وزیر بهداشت نیز این موضوع را در هیأت دولت پیگیری کرده‌ و امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

وی درباره توزیع هیأت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: تاکنون هزار نفر را توانسته‌ایم با مجوز در دانشگاه‌ها توزیع کنیم و با وجود اینکه وضع اعتبارات چندان مناسب نیست، سعی داریم نیروی هیأت علمی جدید را به دانشگاه‌ها تزریق کنیم. آئین‌نامه ارتقای هیأت علمی هم پس از بازبینی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود.

لاریجانی با اشاره به دوران پسابرجام و تسهیل ارتباطات بین‌المللی، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها باید برای آموزش خود، سناریوهای کافی داشته باشند و با توجه به اینکه ارتباطات بین‌المللی راحت‌تر شده است، می‌توانند از این فرصت برای بین‌المللی شدن خود استفاده کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی قابلیت احراز شرایط اعتباربخشی بین‌المللی را دارند و در نقشه آمایش بین‌الملل باید وظایف خود را تعیین کرده و مأموریت‌های خود را انجام دهند.