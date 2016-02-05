کشف حیات فرازمینی با تلسکوپ چینی/ روش جدید ترمیم زخم و جمجمه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین رویدادهای علمی و فناوری جهان در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

در هفته ای که گذشت محققین دانشگاه «College London» انگلیس روشی را ابداع کرده اند که به وسیله آن می توانند روند پیشرفت سرطان سینه را بطور دقیق بررسی کنند ضمن اینکه بکارگیری این شیوه منجر به اقدامات پیشگیرانه نوین می شود که با متوقف کردن نقص «اپی ژنتیک» می توان از وقوع سرطان سینه پیشگیری کرد.

در این هفته همچنین چینی ها در حال نزدیک شدن به آخرین مراحل ساخت بزرگ ترین تلسکوپ جهان شدند. این تلسکوپ رادیویی به اندازه ۳۰ زمین فوتبال وسعت دارد. بدین ترتیب دانشمندان خواهند توانست نشانه های احتمالی از وجود حیات فرازمینی را تا دهها میلیارد سال نوری دورتر از زمین بررسی کنند.

کاوشگر «کنجکاوی» ناسا عکس جدید سلفی را که از خود در منطقه ای با نام Bagnold Dune Field در سیاره مریخ گرفته بود به زمین فرستاد.

محققین دانشگاه «نیوکاسل» انگلیس موفق به ابداع روشی نوین برای ترمیم زخم ها شده اند که با قرار دادن سلول های بنیادی در محیطی از جلبک دریایی این مهم تحقق می یابد. آنها در این روش با قرار دادن سلول های بنیادی در گچ و پانسمان موفق به ترمیم مواضع آسیب دیده در مدت زمان کوتاهی شدند.

در این هفته شرکت ژاپنی Spread اعلام کرد که نخستین مزرعه روباتیکی جهان را در سال آینده در این کشور راه اندازی کند.

در هفته ای که گذشت برای اولین بار در جهان محققین دانشگاه «راچستر» آمریکا موفق به شناسایی سلول های بنیادی شده اند که قادر به شکل دادن جمجمه هستند و همچنین استخوان صورت را ترمیم می کنند.

در این هفته تلسکوپ هابل، ابر عظیمی از گاز هیدروژن کشف کرد که با سرعت ۷۰۰ هزار مایل بر ساعت به سمت کهکشان راه شیری در حال حرکت است و در صورت رسیدن به این کهشکان می تواند ۲ میلیون ستاره جدید را در کهکشان راه شیری شکل دهند.

محققان مرکز زیست مهندسی و نانو فناوری سنگاپور موفق به ابداع روشی شده اند که با استفاده از DNA می توان به شناسایی و درمان بیماری های عفونی و سرطان پرداخت در این شیوه با استفاده از نوعی مولکول DNA موسوم به aptamer (پپتید) می توان به درمان سرطان پرداخت.

در هفته ای که گذشت، ناسا اعلام کرد با بهره گیری از سیستم جدید «نمایش رله ارتباطات لیزری» قادر به کد گذاری و انتقال داده ها بین ۱۰ تا ۱۰۰ برابر سریع تر از وضعیت فعلی خواهد بود.