کتاب برگزیده نیوبری به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، داستان «تابستان دیوانه» نوشته ریتا ویلیامز گارسیا، در یکی از پرآشوب‌ترین سال‌های تاریخ معاصر امریکا می‌گذرد و ماجرای تابستان عجیب، خنده‌دار و درعین حال ناراحت‌کنندۀ سه دختر است که در سال ۱۹۸۶ از اکلند به کالیفرنیا می‌روند تا مادری را ببینند که آن‌ها را ترک کرده است.

«تابستان دیوانه» جوایز متعددی را از آن خود کرده که از آن میان می‌توان به کتاب برگزیدۀ نیوبری، برندة جایزۀ اسکات ادل برای داستان‌های تاریخی، عنوان بهترین کتاب سال از سوی «بوستون گلوب، کریستین ساینس مونیتور، هورن بوک، پابلیشرز ویکلی، نشریۀ کتابخانه‌های مدارس و واشنگتن پست» جایزۀ طلایی انتخاب والدین، بهترین بهترین‌های کتابخانۀ دولتی شیکاگو و برگزیده ویراستاران نیویورک تایمز اشاره کرد.

این داستان همچنین از سوی کتابخانه دولتی نیویورک به عنوان یکی از «صد کتابی که باید خواند و به اشتراک گذاشت» شناخته شده است.

«تابستان دیوانه» با ترجمه بیتا ابراهیمی، در ۲۳۷ صفحه برای رده نوجوانان از سوی «کتاب‌های دارکوب» منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.