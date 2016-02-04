اعلام نظر شورای نگهبان در مورد داوطلبان مجلس، امروز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۱۵ بهمن شورای نگهبان نظر اولیه خود را در مورد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که به بررسی صلاحیتشان اعتراض داشتند اعلام می کند.

بیش از ۱۲ هزار نفر در دهمین دوره انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که اولین مرحله بررسی صلاحیت آنان توسط هیات های اجرایی انجام شد. سپس پرونده نامزدهای انتخاباتی به هیات های نظارت رفت. در مرحله بررسی صلاحیت ها در هیئت های نظارت، ۴۰ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شدند و حدود ۲۶ درصد رد صلاحیت و صلاحیت ۲۸ درصد نیز احراز نشده است. (در دوره نهم مجلس شورای اسلامی، هیئت نظارت ۴۶ درصد و در دوره هشتم ۴۰ درصد صلاحیت داوطلبان را تأیید کرده بود.)

سپس پرونده کسانیکه به رد صلاحیت خود اعتراض داشتند به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان امروز نتیجه اولین بررسی صلاحیت ها را اعلام می کند و کسانیکه مجددا به نظر شورای نگهبان اعتراض داشته باشند به مدت ۲ روز یعنی از ۱۷ بهمن تا ۱۹ بهمن فرصت دارند که اعتراض خود را به نتیجه بررسی صلاحیت شان اعلام کنند.

رسیدگی به این اعتراضات توسط شورای نگهبان هفت روز زمان می‌برد(۲۰ بهمن تا ۲۶ بهمن) و در تاریخ ۲۷ بهمن نتایج نهائی به وزارت کشور ابلاغ می شود.

پیش از این ره پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفته بود احتمال دارد در مرحله بعدی که شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان را بررسی می کند حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به داوطلبان تأیید صلاحیت شده اضافه شوند.

در تاریخ ۲۸ بهمن اسامی نهائی نامزدهای انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط فرمانداری های سراسر کشور آگهی و منتشر خواهد شد.

نامزدهای انتخاباتی نیز از تاریخ ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند به مدت یک هفته فرصت تبلیغات دارند.

بر اساس آمارهای ارائه شده بیش از ۸۷۰۰ نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار است که در این انتخابات شرکت کرده اند و بیش از سه هزار نفر از آنان سابقه شرکت در انتخابات مجلس را داشته اند.