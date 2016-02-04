به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن فلسفه و تعلیم و تربیت ایران کارگاه روش پژوهش پدیدارشناختی در فلسفه تعلیم و تربیت را با تدریس خسرو باقری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را در چهارشنبه۲۸ بهمن برگزار می کند.

این کارگاه در محل دفتر گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران واقع در اتوبان شهید چمران، پل نصر برگزار می شود. هزینه ثبت نام در این کارگاه برای دانشجویان ۲۰۰۰۰۰ریال و برای اساتید ۷۰۰۰۰۰ریال است. در ضمن ثبت نام در کارگاه محدود است علاقه مندان برای شرکت در این کارگاه می توانند با دبیرخانه به شماره ۰۹۳۸۸۸۶۸۰۸۶ تماس بگیرند.