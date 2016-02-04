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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۷

با تدریس خسرو باقری؛

کارگاه روش پژوهش پدیدارشناختی درفلسفه تعلیم و تربیت برگزار می‌شود

کارگاه روش پژوهش پدیدارشناختی درفلسفه تعلیم و تربیت برگزار می‌شود

کارگاه روش پژوهش پدیدارشناختی در فلسفه تعلیم و تربیت به همت دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن فلسفه و تعلیم و تربیت ایران کارگاه روش پژوهش پدیدارشناختی در فلسفه تعلیم و تربیت را با تدریس خسرو باقری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را در چهارشنبه۲۸ بهمن برگزار می کند.

این کارگاه در محل دفتر گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران واقع در اتوبان شهید چمران، پل نصر برگزار می شود. هزینه ثبت نام در این کارگاه برای دانشجویان ۲۰۰۰۰۰ریال و برای اساتید ۷۰۰۰۰۰ریال است. در ضمن ثبت نام در کارگاه محدود است علاقه مندان برای شرکت در این کارگاه می توانند با دبیرخانه به شماره ۰۹۳۸۸۸۶۸۰۸۶ تماس بگیرند.

کد مطلب 3041839
خداداد خادم

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