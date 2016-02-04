به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق صبح امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت امیر سرلشگر محمد سلیمی فرمانده سابق ارتش که در مسجد امام خمینی(ره) ستاد ارتش جمهوری اسلامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به ویژگیهای شخصیتی مرحوم امیر سلیمی، اظهار داشت: مرحوم امیر سرلشگر سلیمی انسانی مؤمن، انقلابی و آرمانی بود که زندگی خود را برای آرمانهایش گذاشته بود.
وی افزود: او به معنای واقعی کلمه، یک سرباز برای آرمانهای انقلاب بود؛ نه تنها در دوران بعد از انقلاب که در تمام طول دوران زندگی خود پاک زندگی کرد و از چنین شخصیتی انتظار است که لحظه لحظهی او برای ما خاطره باشد.
احمدینژاد خاطرنشان کرد: مرحوم سلیمی به معنای واقعی کلمه «سلیم» بود و دنبال خدمتگزاری و اعتلای ملت و آرمانهای الهی آن و عزت کشور بود.
رئیسجمهور سابق اظهار داشت: هر زمانی که کار یا مراجعهای به ایشان داشتیم، با روی باز و با عزم اصلاح و یاری، کمک میکرد و ما نیز در دو مقطع مسئولیت در شهرداری تهران و نیز در مقطع حضور در دولت، به ایشان زحمت دادیم و با او ارتباط داشتیم.
وی تصریح کرد: هر زمانی که حل مشکل مردم از مسئولیت ایشان میگذشت، استقبال میکرد و با اراده قاطع و با عشق وارد میشد و کمک میکرد.
احمدینژاد گفت: در دوران مسئولیت وزارت دفاع، مشاوره رهبری و فرماندهی کل ارتش همیشه اینگونه بود و وجود او برای خدمتگزاری و تلاش صرف میشد؛ به نظر من مرحوم سلیمی از کسانی بود که از تمام زندگی خود، خوب استفاده کرد؛ هنگامی که کاری برای حل مشکل مردم انجام میداد، با تمام وجود شاد بود و از اینکه در لباس امیری ملت ایران خدمت میکرد، بالاترین افتخار برای او بود.
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