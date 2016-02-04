موتورسواری ۱۲۰کیلومتری حرم تا حرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد طراقیه فرمانده یگان دوم یگان های ویژه ناجا در این باره گفت: در چهارمین روز از ایام الله دهه فجر و برای اولین بار در سطح یگان های ویژه ناجا به مناسبت سی و هفتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، موتور سواران پلیس افتخاری این یگان با عنوان « عاشقان ولایت» مسیر ۱۲۰کیلو متری حرم حضرت امام خمینی(ره) تا حرم حضرت معصومه (س) را طی کردند.

وی ادامه داد: موتورسواران پلیس افتخاری یگان دوم در برنامه از پیش تعیین شده و به مناسبت این ایام پربرکت، پس از ادای احترام و تجدید میثاق با بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) به طرف استان قم و حرم حضرت معصومه(س) اعزام شدند.

سرهنگ طراقیه افزود: موتورسوران در پایان این برنامه فرهنگی و ورزشی با حضور در بارگاه مقدس حضرت معصومه(س) با عرض ارادت و دعا و نیایش در مسجد جمکران به کار خود پایان دادند.

وی هدف از اجرای این برنامه را تجدید میثاق با آرمان های بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت معصومه (س) و ارتقای فرهنگ و روحیه ولایت مداری کارکنان یگان ویژه برشمرد.