به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدینژاد که صبح امروز در مراسم بزرگداشت مرحوم امیر سرلشگر سلیمی فرمانده سابق ارتش حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه توصیه شما به نامزدهای انتخابات پیشرو از جریانهای سیاسی مختلف چیست؟ گفت: نامزدهای انتخابات هم در دوره نامزدی با هم دوست باشند و هم بعد از ازدواج، همدیگر را دوست بدارند.
احمدینژاد با امتناع از پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اصرار آنها در پاسخ به این سؤال گفت: شما میخواهید ما را وارد این جریانها کنید! (با خنده)
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