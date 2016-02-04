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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

در پاسخ به مهر عنوان شد؛

توصیه طنزگونه احمدی‌نژاد به نامزدهای انتخاباتی

توصیه طنزگونه احمدی‌نژاد به نامزدهای انتخاباتی

رئیس‌جمهور سابق کشورمان توصیه‌ای طنزگونه به نامزدهای انتخابات پیش‌رو ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد که صبح امروز در مراسم بزرگداشت مرحوم امیر سرلشگر سلیمی فرمانده سابق ارتش حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه توصیه شما به نامزدهای انتخابات پیش‌رو از جریان‌های سیاسی مختلف چیست؟ گفت: نامزدهای انتخابات هم در دوره نامزدی با هم دوست باشند و هم بعد از ازدواج، همدیگر را دوست بدارند.

احمدی‌نژاد با امتناع از پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اصرار آنها در پاسخ به این سؤال گفت: شما می‌خواهید ما را وارد این جریان‌ها کنید! (با خنده)

کد مطلب 3041846

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