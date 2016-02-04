تست دوپینگ۴بازیکن فوتبال و فوتسال مثبت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، توحید سیف برقی در اینباره گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از ستاد مبارزه با دوپینگ ایران، حدود ۴۰۰ نمونه دوپینگ از بازیکنان رشته‌های فوتبال و فوتسال در سال ۲۰۱۵ گرفته شده که تنها چهار نمونه از بین آنها مثبت بوده است.

وی ادامه داد: در واقع نمونه گیری‌ها از بین بازیکنان لیگ‌های برتر فوتبال و فوتسال، لیگ دسته یک و دو فوتبال انجام شده و ۲ نمونه از فوتسال و ۲ نمونه از لیگ دسته یک فوتبال درمجموع چهار نمونه مثبت از بین ۴۰۰ نمونه گیری را تشکیل می‌دهد که خوشبختانه علیرغم اینکه درصد بسیار زیادی از نمونه گیری‌ها از لیگ‌برتر فوتبال بعمل آمده، اما برای نخستین بار هیچ پاسخ مثبتی در بین بازیکنان نبوده و دوپینگ در این لیگ به صفر رسیده است.

رییس کمیته پزشکی افزود: البته چهار ورزشکاری که جواب نمونه دوپینگ آنها مثبت بوده هم به استناد کمیسیون انضباطی ستاد مبارزه با دوپینگ ایران مستحق تخفیف شده اند، چراکه ثابت شده مصرف آنها از مواد ممنوعه به قصد افزایش کارایی نبوده است. ضمن اینکه ما مطابق آیین نامه موظف به ارسال نتایج احکام انضباطی خود به فیفا هستیم تا آنها نیز از شرایط و روندی که در اجرای احکام وصدور حکم ها وجود دارد، در جریان باشند.

سیف همچنین تاکید کرد: در بحث بین المللی هم موفق شدیم تا رکورد عدم وجود نمونه مثبت در بین فوتبالیست‌های کشورمان را در سال ۲۰۱۵ هم ادامه دهیم تا بدون وجود هیچ نمونه مثبت، همچنان از پیشتازان مبارزه با دوپینگ در جهان باشیم. به هرحال نمونه گیری‌ها در بالاترین سطح ممکن انجام می‌شود و طی آن از ملی پوشان کشورمان در جام‌های جهانی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی، مسابقات انتخابی المپیک در هر سه رشته، جام ملتهای فوتبال و فوتسال، جام باشگاه های فوتبال و فوتسال، رده های امید و جوانان در هر دو بخش آقایان و بانوان حدود ۲۵۰ نونه گیری انجام شده که همگی منفی بوده است.

وی در پایان گفت: بدون شک آموزش و نظارت فدراسیون فوتبال و همکارانم در ستاد مبارزه با دوپینگ ایران باعث به وجود آمدن چنین آمار بسیار خوبی شده است و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد عدم وجود حتی یک نمونه مثبت دوپینگ در بین همه ورزشکاران بخصوص در رشته فوتبال باشیم.