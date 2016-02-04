نمایشگاه عکس بسیج در شهرستان های کرمانشاه برگزار می شود

صلاح الدین قره تپه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح برنامه های بسیج هنرمندان استان کرمانشاه به مناسبت دهه فجر، اظهار داشت: عصر امروز ۱۵ بهمن ماه و مقارن با چهارمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر، کارگاه کاریکاتور با محوریت اقتصاد مقاومتی و با حضور هنرمندان و شرکت کنندگان در محل مجتمع فرهنگی هنری تالار انتظار کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: کارگاه ادبیات داستانی نیز امروز در تالار فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هرسین با حضور علاقمندان به رشه هنری ادبیات داستانی تشکیل خواهد شد.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه همچنین از برگزاری چهارمین کارگاه شعر بسیج در دومین روز دهه فجر به میزبانی شهرستان اسلام آباد غرب خبر داد و گفت: این کارگاه آخرین فصل کارگاه جشنواره استانی شعر بسیج بوده که با محوریت های شعر انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد.

قره تپه همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره آواها و نواهای حماسی و انقلابی در روز گذشته ۱۴ بهمن ماه، افزود: این مراسم با سخنرانی رئیس ارشاد اسلامی درمحل تالار انتظار استان کرمانشاه همراه شد و نیز ۵ گروه موسیقی به مرحله نهایی این جشنواره راه یافت و برگزیدگان معرفی شدند.

وی از برگزاری نمایشگاه عکس بسیج در تمامی شهرستان های استان به مناسبت دهه فجر خبر داد و گفت: اولین نمایشگاه راس ساعت ۱۰ صبح ۱۸ بهمن ماه در شهرستان اسلام آباد غرب برپا شده و تا ۲۲ بهمن دایر خواهد بود و پس از آن در سایر شهرستان نیز آثار هنرمندان به نمایش گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه ۳۷ اثر در این نمایشگاه عکس بسیج ارائه خواهد شد، افزود: این نمایشگاه با محوریت فعالیت های فردی و اجتماعی بسیج شامل مضامین اجتماعی و خدمات رسانی، اردوهای سازندگی و نیزاحیای امربه معروف و نهی از منکر و همچنین موضوعات زندگی ایرانی اسلامی شامل آیین های عبادی، جشن ها، آداب و رسوم، حماسه، اقوام، تولید بازی های محلی، راهپیمایی اربعین حسینی و ... است.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه اظهار داشت: سرکشی از خانواده شهدا و شرکت هنرمندان استان در راه پیمایی عظیم یوم الله ۲۲ بهمن از برنامه های دیگر این سازمان در ایام مبارک دهه فجر است.