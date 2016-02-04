رسول خادم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جام بین المللی پاریس سال گذشته از نظر فنی در سطح بالاتری برگزار شد ،اما امسال سطح فنی متوسطی داشت. البته به عنوان یك رقابت اولیه، در شروع تورنمنتهای تداركاتی تیم كشتی آزاد، برای برخی از كشتیگیرانمان كه از مسابقات جهانی تاكنون مسابقه نداده بودند ویا تغییر برنامه فنی داشتند، خوب بود.
وی در مورد برخی انتقادات که چرا به جای تورنمنت فرانسه به جام یاریگین روسیه نرفتیم گفت: تنوع حریفان و كشورهای شركت كننده در جام پاریس متفاوت از جامهایی مثل یاریگین روسیه است كه صرفاً بخش عمده كشتیگیران آنرا روسها تشكیل می دهند. شرکت در تورنمنتهای مختلف بخشی از برنامه های فنی ماست که متناسب با وضعیت و نیاز فنی كشتی گیران این تورنمنتها انتخاب شده و در آنها شرکت میکنیم.
رئیس فدراسیون كشتی ادامه داد: حضور ما در مسابقات كاملاً هدفمند است. الزاماً چون تورنمنتی در روسیه برگزار می شود و بواسطه حضور جدی روسها از نظر فنی سنگین بنظر می رسد، نمی تواند تورنمنت مد نظر كادر فنی در هر شرایطی باشد. امسال در جام یاریگین در بیشتر اوزان بیش از ۲۰ کشتی گیر روس بودند و این مسابقات مطابق با اهداف فنی ما نبود.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در مورد اینکه از عملکرد فنی کشتیگیران در فرانسه راضی است یا خیر، گفت: نتایج و كسب مدال ها برای ما ملاك نیست، بیشتر آزادکاران حاضر در این رقابتها، برنامه های فنی مد نظر کادر فنی را به آن اندازه كه لازم بود نتوانستند پیاده كنند و به شخصه از عملکرد آنها رضایت کافی را ندارم. در چند تورنمنت محدود باقیمانده كشتیگیران مذكور باید تلاش بیشتری برای رسیدن به برنامههای مد نظر انجام بدهند.به همین دلیل بخش عمده ای از كشتیگیران اعزامی به فرانسه تا چند روز دیگر همزمان با مسابقات آسیایی به جام مدوید اعزام خواهند شد.
وی در پایان با اشاره فاصله زمان كم باقیمانده تا المپیک ۲۰۱۶ ریو گفت: تمام انتظارات ورزشهای المپیكی، مالی نیست. ما در این شرایط تصمیم گرفته ایم دست روی زانوی خود بگذاریم و با توکل به خدا و دعای خیر مردم کار را پیش ببریم، اما مردم انتظار دارند سیاسیون كشورمان در این شرایط خاص اهمیت کسب مدال در المپیک را بخاطر افتخار و غرور ملی درک كنند و با قهرمانان و ورزشهای مدالآور در المپیک بیگانه نباشند و همراهی كنند.
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