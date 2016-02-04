به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه ویژه پارس، مهدی یوسفی با بیان اینکه اواخر سال گذشته برای جمع آوری مدارس کانکسی با اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر توافق نامه‌ای امضا شد، گفت: خوشبختانه با پیگیری به‌عمل آمده و پرداخت صورت وضعیت‌ها، مدارس کانکسی در روستاهای شهرستان‌های دیر و جم جمع‌آوری و مدارس دو و سه کلاسه جایگزین آن شده است که طی هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: این طرح در راستای کمک به توسعه زیرساخت مناطق میزبان و پیرامونی صنعت نفت اجرا شده که در این زمینه احداث دبستان ملاصدرا روستاهای «کوری حیاتی» در شهرستان جم و مدارس لقمان حکیم و شهید دستغیب روستاهای «حسن آباد» و «ملگه» در شهرستان دیر از موارد مهم این طرح است که بر اساس پیش بینی انجام شده هفته آینده به صورت رسمی به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ادامه با بیان اینکه این سه طرح با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اجرا شده است، گفت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نمایندگی از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران خود را مکلف به توسعه زیرساخت‌های متعهد شده از سوی وزارت نفت در استان بوشهر می‌داند و در همین دورانی که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است توانستیم برای برخی از پروژه‌های مهم و برزمین مانده از درآمد داخلی شرکت ملی نفت تامین اعتبار کرده و آنها را به سرانجام و بهره برداری برسانیم.

وی از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس استان بوشهر، به ساخت مدارس در شهرستان‌های عسلویه و کنگان اشاره کرد و افزود: علی‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای وزارت نفت تاکنون چندین میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده شده است؛ برای مثال ۵ میلیارد تومان برای احداث ۵ مدرسه فنی و کاردانش دخترانه و پسرانه در این دو شهرستان اختصاص یافته است و در حال حاضر این طرح‌ها از پیشرفت مناسبی برخوردار هستند.