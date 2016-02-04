مردم به افرادی رأی دهند که به دنبال تغییر خطوط قرمز انقلاب نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی شامگاه چهارشنبه در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در مسجد چهارمردان قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: انقلاب اسلامی نعمت بزرگی است که همگان باید شکرگزار این نعمت بوده و همه تلاش خود را برای ماندگاری آن به کار گیریم.

وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال ۸۴ ابراز داشت: کنگره آمریکا برای حمایت از فتنه‌گران از جنبش سبز یاد کرده و در آن زمان از این جریان حمایت کرده است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان داشت: عاقبت بخیری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که همه انسان‌ها باید به آن توجه داشته باشند و از ابتدای اسلام تا کنون مصادیق بسیاری را سراغ داریم که در زمان فتنه‌ها لغزش پیدا کرده و منحرف شده‌اند.

وی گفت: آمریکا پس از فروپاشی شوروی سابق خود را ابرقدرت و کدخدای جهان می‌داند که انقلاب اسلامی ایران با پیروزی خود علیه رژیم ستم شاهی این معادله را بر هم زده است.

حجت الاسلام حاجی صادقی بیان داشت: یکی از شاخص‌های ابرقدرت بودن آن است که قدرت خاتمه دادن به مناقشات و مسایل مختلف در جهان را داشته باشند که امروز آمریکا قدرت حل مشکلات خود و سایرین را ندارد.

به زانو درآوردن تفنگداران آمریکایی نشانه قدرت ایران اسلامی است

وی افزود: تفنگداران آمریکایی از سوی سپاه پاسداران در خلیج فارس به زانو درآمده‌اند و این حادثه نشان از قدرت ایران اسلامی دارد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اضافه کرد: امروز دشمنان انقلاب به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند در برابر انقلاب ایستادگی کنند و به همین دلیل به دنبال ضریه زدن و تخریب انقلاب از سوی عوامل داخلی هستند.

وی با بیان اینکه باید با این افرادی که در داخل علیه انقلاب اقدام می‌کنند برخورد شود افزود: نباید در این زمینه تعارفی با کسی داشته باشیم و باید با افرادی که حرف دشمنان را در داخل می‌زنند برخورد شود.

حجت الاسلام حاجی صادقی در خصوص رمز پیروزی انقلاب و ماندگاری آن بیان داشت: دین اسلام رهبری‌های امام راحل و حضور همه جانبه مردم در صحنه از جمله عوامل مهم در پیروزی انقلاب بوده است.

مردم به افرادی رأی دهند که حضور آنان موجب عصبانیت دشمنان و آمریکایی‌ها می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، اظهار داشت: انتخاب اصلح در این دو انتخابات بسیار مهم است و ملت باید به افرادی رأی دهند که حضور آنان موجب عصبانیت دشمنان و آمریکایی‌ها می‌شود.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: کسانی باید از سوی مردم انتخاب شوند که مطیع امر رهبری بوده و به دنبال تغییر خطوط قرمز انقلاب و کشور نباشند.

وی تأکید کرد: یکی از ویژگی‌هایی که نمایندگان ملت باید داشته باشند آن است که باید در برابر استکبار هوشیار و بیدار باشند و نسبت به آنان اعلام برائت کنند.

حجت الاسلام حاجی صادقی با بیان اینکه امروز رهبری‌های مقام معظم رهبری ترفندهای دشمنان نظام را خنثی کرده است، افزود: رهبر معظم انقلاب امروز خواب را چشم بیگاناگان گرفته و جبهه استکبار را دچار یک مرگ تدریجی کرده است.

وی افزود: امروز باید خداوند را به سبب داشتن چنین رهبری شکرگزار باشیم و قدر این نعمت بزرگ را باید بدانیم.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: جامعه‌ای که ولایت نداشته باشد یک جامعه مرده‌ای است و زمانی که نظام اسلامی از رهبری مقتدر برخوردار باشد شکست نخواهد خورد.