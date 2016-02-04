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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

رییس پلیس اینترپل ناجا خبر داد:

انتقال کلاهبردار ۷میلیاردی به کشور/ همکاری پلیس لهستان در دستگیری

انتقال کلاهبردار ۷میلیاردی به کشور/ همکاری پلیس لهستان در دستگیری

رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی از دستگیری کلاهبردار ۷ میلیاردی یک شرکت داروسازی ایرانی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد و گفت: متهم به کشور منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود رضوانی درباره جرییات پرونده این متهم و سابقه فعالیت های وی گفت: این فرد یکی از مسئولان این شرکت دارویی است، وی پس از اختلاس به صورت سریالی در کشورهای مختلف متواری شد.

وی افزود:‌ پلیس اینترپل جمهوری اسلامی ایران پس از شناسایی، ردیابی و دستگیری متهم با همکاری پلیس کشور مربوطه، متهم را به کشور منتقل کرد و به مراجع قضایی تحویل داد.

سردار رضوانی همچنین از شناسایی و دستگیری فردی که از یک شرکت پتروشیمی ۹ میلیون یورو اختلاس کرده بود در ورشوی لهستان خبر داد.

وی گفت: با همکاری پلیس اینترپل لهستان پس از دستگیری این فرد، مدارک لازم به ورشو ارسال شد و تحویل وی در دست اقدام است.

رئیس پلیس بین الملل ناجا درباره نوع همکاری پلیس اینترپل کشورهای مختلف دنیا با پلیس بین الملل کشورمان افزود: کشورهای همسایه بیشترین همکاری و هماهنگی و کشورهای اروپایی و برخی از کشورها آمریکایی ارتباط کمتری با ما دارند.

کد مطلب 3041882

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