عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- ملامحمد عمر سركرده فراري گروه طالبان هشدار داد كه عناصر اين گروه حملات انتحاري خود را در افغانستان افزايش خواهند داد و كشور را به آتش سوزان تبديل خواهند كرد.

- ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه در تماس تلفني با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درباره حمله نظامي رژيم صهيونيستي به زندان اريحا و پيامدهاي آن گفتگو كرد.



- احمد سعدات دبيركل جبهه خلق براي آزادي فلسطين از پاسخ دادن به بازجويان اسرائيلي خودداري كرد.



- كاخ سفيد اعلام كرد كه به دنبال گشودن باب گفتگو با ايران از طريق پيشنهاد انجام مذاكرات درباره عراق نيست.



- ارتش آمريكا از آغاز عمليات بزرگ نظامي با مشاركت ارتش عراق براي پاكسازي منطقه شمال بغداد از وجود افراد مسلح و طرفداران ابومصعب الزرقاوي خبر داد.



- ژنرال جان ابي زيد فرمانده نظاميان آمريكايي در خاورميانه پيش بيني كرد كه شمار نظاميان آمريكايي در عراق كاهش يابد.



- سرژ برامرتز رئيس تيم بين المللي بررسي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان از پيشرفت در تحقيقات جاري براي كشف عاملان قتل حريري خبر داد .



- كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در تماس تلفني با بشار اسد رئيس جمهوري سوريه به ادامه همكاري اين كشور با تيم تحقيقات سازمان ملل درباره ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان براي كشف حقيقت ابراز اميدواري كرد.



- يك منبع اروپايي اعلام كرد كه مسئولان بلندپايه در كميته بين المللي چهارجانبه خاورميانه (آمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل) در بروكسل گردهم آمدند و مسئله كمكهاي مالي به فلسطيني ها پس از پيروزي حماس در انتخابات اخير و مكلف شدن اين جنبش به تشكيل دولت جديد تشكيلات خودگردان را بررسي كردند.



- وزيران انرژي عضو گروه هشت در نشست خود در مسكو خواستار توسعه گسترده بخش انرژي هسته اي در كشورهاي علاقه مند به داشتن آن براي برطرف كردن نيازهاي انرژي خود در درازمدت شدند.



- يك مسئول بزرگ در اتحاديه عرب تصريح كرد كه سران عرب نامزدي عمرو موسي براي دومين دوره در مقام دبيركلي در نشست آتي خود در خارطوم(28 و 29 مارس) تاييد خواهند كرد.