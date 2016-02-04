به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح پنجشنبه در آئین افتتاح نخستین مجتمع پردازش زباله‌های خشک روستایی استان بوشهر اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های روستایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شاهد اجرای پروژه‌های بسیار مهمی در روستاهای استان هستیم.

مصطفی سالاری با اشاره به افتتاح ۵۲۲ پروژه عمرانی طی دهه مبارک فجر در شهرها و روستاهای استان بوشهر، اضافه کرد: افتتاح این پروژه‌ها در تامین نیازها و رفع مشکلات مردم در شهرها و روستاهای استان بوشهر نقشی بسیار مهم دارد.

وی اجرای طرح روستای پاک را به عنوان یکی از برنامه‌های بسیار مهم در سطح روستاهای استان بوشهر عنوان کرد و افزود: در این طرح پسماندهای همه روستاهای استان بوشهر به صورت بهداشتی جمع‌آوری و دفع می‌شود.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: نخستین مجتمع پردازش زباله های خشک روستایی در منطقه شهنیا شهرستان دیر به بهره‌برداری رسیده است که هشت میلیارد ریال برای راه‌اندازی آن سرمایه‌گذاری شده است.

حسین عالی‌نژاد با اشاره به اینکه این مجتمع دارای پنج دستگاه ماشین آلات دفع زباله، تاسیسات جاده‌ای، باسکول ۵۰ تنی و دیگر امکانات است، بیان کرد: این مجتمع دارای ظرفیت پردازش ۱۰ تن زباله در مدت ۱۶ ساعت است و ۹ نفر در این مجتمع مشغول به کار شده‌اند.