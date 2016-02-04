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۱۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

برنامه ای برای شناسایی جانبازان بدون درصد نداریم

برنامه ای برای شناسایی جانبازان بدون درصد نداریم

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بنیاد شهید برنامه ای برای شناسایی جانبازان بدون درصد ندارد و جانبازان باید خود برای پیگیری امور به بنیاد شهید مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمد شهیدی با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت کار خود را رسما آغاز کرده است، گفت: این فرهنگ باید از مدارس و دانشگاه ها آغاز شود.

وی مهمترین بخش از خدمات رسانی بنیاد شهید به ایثارگران را خدکت رسانی به والدین شهدا و جانبازان عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون والدین شهدا و جانبازان پا به سن گذاشتند و درمان و بهداشت این عزیزان مهمترین دغدغه ما است تا خیالشان راحت باشد و این مهم برای ۸۵ درصد ایثارگران محقق شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پاسخ به اینکه برنامه ای برای جانبازان بدون درصد و پرونده دارید، گفت: برنامه ای در این خصوص نداریم و خود جانبازان باید به بنیاد شهید مراجعه کرده و مدارک خود را ارائه کنند و پس از رفتن به کمیسیون پزشکی در صورت احراز برای آنها درصد تعیین می شود.

کد مطلب 3041912

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