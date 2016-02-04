تولید گاز از فاز ۱۹ پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مسعودی درباره آخرین وضعیت راه اندازی پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی، گفت: در ادامه توسعه واحدهای فرآیندی پالایشگاه خشکی فاز ١٩پارس جنوبی، نخستین ردیف شیرین سازی و واحد ارسال گاز این پروژه گازی تکمیل و در مدار راه‌اندازی قرار گرفته است.

مجری طرح توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه مراحل نهایی ارسال گاز شیرین برای افزایش فشار خط لوله انتقال گاز ترش به پالایشگاه و همچنین خط لوله واسط سکوی ١٩C و سکوی اقماری SPD٢ تا هفته آینده پایان می‌یابد، تصریح کرد: نخستین مرحله از تولید این فاز گازی با تامین گاز ترش از بخش دریا تا پایان بهمن ماه به بهره برداری نهایی می‌رسد.

این مقام مسئول شرایط پساتحریم را فرصت مناسبی برای تامین منابع مالی و دستیابی به تجهیزات باقیمانده تکمیل بخش فراساحل عنوان کرد و افزود: تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده و همزمان با ورود گاز ترش سکوی ١٩C به پالایشگاه، دومین ردیف شیرین سازی گاز (ردیف یکم) نیز راه‌اندازی و روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز به خط ششم سراسری ارسال می‌شود.

مسعودی تاکید کرد: هم اکنون دیگر واحدهای مرتبط با فرآورش و شیرین سازی گاز از جمله واحد تفکیک میعانات گازی در مرحله راه‌اندازی قرار گرفته است.

به گفته مسعودی پس از ورود گاز تولیدی سکوی SPD٢ به پالایشگاه و تفکیک و ذخیره سازی میعانات گازی، این محصول تولیدی از طریق میترینگ مشترک با فاز ١٢ توسط پایانه بارگیری (SPM) این فاز آماده صادرات می‌شود.

مجری طرح توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی در پایان با یادآوری اینکه هم اکنون پیشرفت فاز ١٩ پارس جنوبی به ٩١ درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر قرار گرفتن همه واحدهای یوتیلیتی در مدار راه‌اندازی، عملیات اجرایی خط لوله ارسال گاز به شبکه سراسری هم پایان یافته و عملیات مربوط به راه‌اندازی مخازن ذخیره‌سازی میعانات گازی این بخش هم در این فاز تکمیل شده است.

به گزارش مهر، هدف از توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی تولید روزانه ۵۰ ميليون متر مكعب گاز تصفيه شده، ۷۷ هزار بشکه میعانات گازی، ۴۰۰ تن گوگرد، سالانه ۱.۱ میلیون تن گاز مایع و بیش از یک میلیون تن گاز اتان به منظور تامین خوراک صنایع پتروشیمی است.