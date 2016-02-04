به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه مراسم ختم مرحوم امیر سرلشگر سلیمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه علت شایعات رسانهای صهیونیستها درباره به شهادت رسیدن حاج قاسم چیست؟ اظهار کرد: سرلشگر سلیمانی محبوب همه جبههها و ملتها از جمله ایرانیها، افغانیها، عراقیها، سوریها، یمنیها و سایر مسلمانان انقلابی است.
وی افزود: سرلشگر سلیمانی یک قهرمان دوران جنگ است و به عنوان یک رزمنده ساده وارد سپاه شد و به صورت بسیجی به جبهه رفت و در جبههها ساخته و تبدیل به سرلشگر سلیمانی شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: ایشان میداند که چگونه سازماندهی کند، چگونه بجنگد و چگونه در برابر سختترین دشمنان، موانع ایجاد کند.
فیروزآبادی با اشاره به ماجرای دفع حمله داعش علیه کردستان عراق، تصریح کرد: وقتی داعش قصد منطقه کردستان عراق را کرد، حاج قاسم ظرف ساعتی نیروهایش را پای کار آورد و سد محکمی در برابر آنها ایجاد کرد که در نتیجه آمدن داعش به سمت کردستان عراق منتفی شد.
وی با بیان اینکه آثار فرماندهی حاج قاسم مورد تقدیر رهبران اسلامی قرار دارد، گفت: البته دشمنان تمایلاتی دارند و در دلشان راههایی را دنبال میکنند؛ کما اینکه از روز اول علیه امام (ره)، مقام معظم رهبری، شهید بهشتی و شهید باهنر حرکت کردند و ما عزیزان و بزرگان زیادی را در معرض خطر دشمنان ملاحظه کردیم و قاعدتاً سردار سلیمانی دشمنان بزرگی دارد و حیلههای بسیاری علیه وی به کار بسته میشود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: البته در مورد سرلشگر سلیمانی مراقبتهای خوبی میشود و وی نیز به رموز امنیتی وارد است و به نظر من از روزی که نشریه لوموند شروع به نوشتن در مورد حاج قاسم سلیمانی کرد، ما حس کردیم صهیونیستها و آمریکاییها به سمت ضربه زدن به حاج قاسم حرکت میکنند.
فیروزآبادی با بیان اینکه تهدیدهای دشمنان برای آرامش دادن به دل خودشان و شکستهای بزرگی است که از ملتهای منطقه خوردهاند، گفت: سردار سلیمانی یک نفر از فرماندهان صف مستحکم امام زمان (عج) است و خداوند پشتیبان اوست.
وی خاطرنشان کرد: راه سردار قاسم سلیمانی، راه امام حسین(ع) است چرا که امام حسین (ع) فرمود «دشمنان میخواهند من بین ذلت و خواری یکی را انتخاب کنم اما هیهات منالذله».
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت: سردار سلیمانی پرشورتر از همیشه و با قوت کامل، راهی که امام خامنهای نشان میدهند را تا آخر همراه با یاد امام (ره) خواهد پیمود.
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